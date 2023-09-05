Мобілізований Віталій Козловський показав, як із побратимами просто посеред посадки готує обід

Артист показав, як минає його служба на фронті.
Український співак Віталій Козловський, якого у червні мобілізували, вже впорався зі всіма справами у Києві та повернувся на фронт.
У своєму Instagram артист показав, як минає його служба. Зокрема, виконавець поділився кадрами, як із побратимами готує обід просто посеред лісопосадки.
Військові організували польову кухню. Вони смажили картоплю у пательні на вогню, додали м'яса та свіжих помідорів з огірками.
"Донбаська корчма або мішлен по-Миколівськи (Миколою звати побратима Козловського – прим. ред.)", - прокоментував співак.
Зазначимо, Віталій Козловський 13 червня повідомив, що його мобілізували. Спочатку артист вирушив на навчання. Коли вони закінчилися, співак склав присягу та поїхав на фронт. Козловський служить в штурмовій бригаді "Рубіж".
Нещодавно ж артист неочікувано повернувся до Києва з фронту. Співак пояснив, через яку важливу справу мав приїхати до столиці.
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