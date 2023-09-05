Мобілізований Віталій Козловський показав, як із побратимами просто посеред посадки готує обід

Артист показав, як минає його служба на фронті.

Український співак Віталій Козловський, якого у червні мобілізували, вже впорався зі всіма справами у Києві та повернувся на фронт.

У своєму Instagram артист показав, як минає його служба. Зокрема, виконавець поділився кадрами, як із побратимами готує обід просто посеред лісопосадки.

Військові організували польову кухню. Вони смажили картоплю у пательні на вогню, додали м'яса та свіжих помідорів з огірками.

Віталій Козловський на фронті / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Донбаська корчма або мішлен по-Миколівськи (Миколою звати побратима Козловського – прим. ред.)", - прокоментував співак.

Віталій Козловський на фронті / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Зазначимо, Віталій Козловський 13 червня повідомив, що його мобілізували. Спочатку артист вирушив на навчання. Коли вони закінчилися, співак склав присягу та поїхав на фронт. Козловський служить в штурмовій бригаді "Рубіж".

Нещодавно ж артист неочікувано повернувся до Києва з фронту. Співак пояснив, через яку важливу справу мав приїхати до столиці.

Читайте також: