Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мобілізований Віталій Козловський показав, як із побратимами просто посеред посадки готує обід

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
953
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мобілізований Віталій Козловський показав, як із побратимами просто посеред посадки готує обід

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Артист показав, як минає його служба на фронті.

Український співак Віталій Козловський, якого у червні мобілізували, вже впорався зі всіма справами у Києві та повернувся на фронт.

У своєму Instagram артист показав, як минає його служба. Зокрема, виконавець поділився кадрами, як із побратимами готує обід просто посеред лісопосадки.

Військові організували польову кухню. Вони смажили картоплю у пательні на вогню, додали м'яса та свіжих помідорів з огірками.

Віталій Козловський на фронті / © instagram.com/vkozlovsky_music
Віталій Козловський на фронті / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Донбаська корчма або мішлен по-Миколівськи (Миколою звати побратима Козловського – прим. ред.)", - прокоментував співак.

Віталій Козловський на фронті / © instagram.com/vkozlovsky_music
Віталій Козловський на фронті / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Зазначимо, Віталій Козловський 13 червня повідомив, що його мобілізували. Спочатку артист вирушив на навчання. Коли вони закінчилися, співак склав присягу та поїхав на фронт. Козловський служить в штурмовій бригаді "Рубіж".

Нещодавно ж артист неочікувано повернувся до Києва з фронту. Співак пояснив, через яку важливу справу мав приїхати до столиці.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
953
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація