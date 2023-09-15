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Мобілізований Віталій Козловський показав, як катався верхи на танку на фронті

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Мобілізований Віталій Козловський показав, як катався верхи на танку на фронті

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Захисник привітав з Днем танкових військ України.

Український співак Віталій Козловський, якого у червні мобілізували і зараз він служить в Нацгвардії, продовжує ділитися з фанами своїми буднями на фронті.

Цього разу артист-захисник привітав всіх з Днем танкових військ України, яке відзначали 14 вересня. У сторіз своєї сторінки в Instagram Козловський розмістив коротке відео, де верхи на танку їде дорогою посеред поля.

Разом з Віталіком, сидячи на танку, зображені і його побратими.

Віталій Козловський показався на танку на фронті

Віталій Козловський показався на танку на фронті

Як відомо, у червні цього року Віталію Козловському прийшла повістка. Два тижні співак проходив військову підготовку і на початку серпня вирушив на фронт. Віталій Козловський нині служить в Нацгвардії в штурмовій бригаді "Рубіж". У вільний час захисник ділиться з шанувальниками фото і відео з передової, і показує, як проводить час, де живе і як з побратимами готує собі їсти.

Так, нещодавно Віталій Козловський показав, як із побратимами просто посеред посадки готував собі обід.

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Дата публікації
Перегляди
636
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