Мобілізований Віталій Козловський показався на фронті та пояснив, чому повернувся до Києва

Український співак Віталій Козловський, який нині служить в лавах ЗСУ, пояснив, чому повертався до Києва.

За словами виконавця, у столиці на нього чекало важливе завдання. До Дня Незалежності України артист виступив на концерті "Національна легенда", де вручають однойменну президентську відзнаку. Як зазначив Козловський, виступ покажуть в ефірі 26 серпня.

"Ціль мого приїзду до Києва – щорічна президентська відзнака "Національна легенда". 26 серпня в ефірі", - поділився співак.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Тим часом у День Незалежності України Віталій Козловський показався у військовій формі на фронті та вітав з особливою датою. Цілком можливо, що артист вже повернувся на службу.

"Кожен сантиметр рідної землі, який вдалося відстояти, просякнутий кров'ю…Це найвища ціна, яку ми платимо за право вільно жити у себе вдома і будувати своє майбутнє. Давайте не забувати про це. Давайте говорити українською зі своїми дітьми. Дякувати і допомагати військовим. Давайте не сваритися, а об'єднуватися. Бо одну гілку переломити легко. А цілий оберемок неможливо. Ми українці! І це гордість! Ми боремося задля перемоги і ми її здобудемо. Чим будемо об'єднаніші, тим швидше. Слава Україні! З Днем Незалежності!" – зазначив співак.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, Віталія Козловського у червні мобілізували. Нині артист служить в штурмовій бригаді "Рубіж". Нещодавно виконавець засвітив, де саме воює.

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