Мобілізований Віталій Козловський показався з автоматом і зізнався, що робить під час повітряних тривог

Артист розповів про свій графік під час військових навчань.

Український співак Віталій Козловський, якого мобілізували у середині червня, розповів про свій графік під час навчань.

Артист поділився новим фото з полігону, де зображений у формі та з автоматом. За словами Козловського, під час військових навчань щодня він прокидається о 6 ранку, відбій завжди о десятій вечора:

"Останні дні проходження програми бойової підготовки на полігоні. Основа всього тут - дисципліна. Підйом о 6. Відбій о 22. Якщо вночі тривога - йдемо в укриття. Безпека важлива! Цілий день - виснажливі тренування. У неділю є можливість трохи відпочити, відновити сили", - розповів Козловський.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Також він поділився, що у його зводі 14 людей і всі вони з різних куточків України:

"Абсолютно різні, але схожі і єдині в пориві захищати рідну Україну. Коли є велика мотивація, тоді є і сили. Навіть тоді, коли їх нема", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський показав фанатам відео під час шикування. У відео співак разом з побратимами вигукує українські гасла.

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