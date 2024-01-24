Мобілізований Віталій Козловський розповів про службу в ЗСУ: "Сумую за легкістю"

Український співак Віталій Козловський, якого в червні минулого року мобілізували, розповів про свою службу в лавах ЗСУ.

Виконавець в Instagram-stories опублікував допис, де показався у військовій формі та поділився своїми думками. Артист зазначив, що війна вже триває 700 днів і не зрозуміло, коли вона закінчиться. Тим не менш, Козловський наголосив, що його віра з кожним днем зростає, а також любов до Батьківщини та до українців, які віддають останнє, аби допомогти.

"700 днів пекла у нашій країні. Мрія про перемогу лишається мрією. Віра жевріє, надія не померла, любов до Батьківщини та до людей, які роблять добро, зростає. Дякую всім совісним", - висловився Козловський.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Співак також поділився, що на службі йому не легко і що він іноді сумує за безтурботними часами. Також артист зізнався, що створювати нові композиції майже неможливо. Однак йому вдалося підготувати пісню, прем'єра якої незабаром відбудеться.

"Дуже сумую за легкістю…І хоч зараз практично неможливо поєднати творчість із сьогоденням, всупереч всім перипетіям скоро вийде у світ відображення моїх думок", - поділився співак.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська розповіла про багаторічну дружбу з Віталієм Козловським. Також артистка заінтригувала їхнім дуетом.

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