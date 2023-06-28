Мобілізований Віталій Козловський у формі показав, як проходить його навчання на полігоні

Співак Віталій Козловський, який днями отримав повістку і тепер служить у підрозділі Нацгвардії України, розповів, як минув перший тиждень його навчання бойовій підготовці.

На сторінці в Instagram виконавець розмістив знімки, зроблені під час його навчань на полігоні. На знімках Козловський зображений у формі, касці та з автоматом у руках.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Перший тиждень навчання бойовій підготовці був напруженим і інтенсивним. Втома є як фізична, так і моральна. Іноді є відчуття, що навантаження забирають всю енергію... Насправді зараз немає часу та сил на творчість, яку я так люблю, в якій можу виразити свої почуття та думки.... Але хто казав, що буде легко?! І все ж у поточних обставинах знаходжу сили і натхнення, залишаюся відданим своїй службі, бо вірю в важливість нашої ролі в захисті країни. Думка про те, що мої зусилля не є даремними, власне, мотивує йти вперед", - зізнався Козловський.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Також співак привітав українців із Днем Конституції та побажав, щоб "основний закон залишався надійним фундаментом наших цінностей і прав".

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський показав, як побратими поголили йому бороду й підстригли волосся. За словами співака, на службі свої правила та порядки, а він їх своєю чергою дотримується.

Читайте також: