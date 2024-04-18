Мобілізований Віталій Козловський залишає дружину і новонародженого сина та вирушає на службу

Деякий час після народження дитини артист перебував вдома.
Український співак Віталій Козловський, якого майже рік тому мобілізували, висловився про свою службу.
Артист поділився, що деякий час перебував вдома. Виконавець насолоджувався миттями батьківства. У своєму Instagram артист поділився, що новонароджений син Оскар йому вже усміхнувся та вимовив своє перше "агу".
"Вдома" - таке солодке та тепле слово. А сьогодні по-особливому сприймається, бо там моє щастя, моя сім'я, мій синочок. Оскар вчора (17 квітня – прим. ред.) мені вперше усміхнувся і сказав своє перше слово – "агу", - поділився виконавець.
Утім, Віталій Козловський вимушений залишити дружину та новонародженого сина. Як поділився артист, він вирушає далі на службу захищати країну від російських окупантів. Утім, співак вже з нетерпінням чекає на те, аби нарешті повернутися додому.
"Пишу і реву…Що зі мною? Надто став сентиментальним. Рахую години, хвилини, щоб нарешті обійняти рідних", - поділився співак.
Дружина артиста – Юлія Бакуменко – у коментарях теж зазначила, що вони з синочком вже чекають на тата: "Татусю, дуже-дуже чекаємо вдома".
Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський показав нове фото з новонародженим сином. Артист також пригадав вагітність дружини і опублікував її ніжні знімки.
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