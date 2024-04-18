Мобілізований Віталій Козловський залишає дружину і новонародженого сина та вирушає на службу

Український співак Віталій Козловський, якого майже рік тому мобілізували, висловився про свою службу.

Артист поділився, що деякий час перебував вдома. Виконавець насолоджувався миттями батьківства. У своєму Instagram артист поділився, що новонароджений син Оскар йому вже усміхнувся та вимовив своє перше "агу".

"Вдома" - таке солодке та тепле слово. А сьогодні по-особливому сприймається, бо там моє щастя, моя сім'я, мій синочок. Оскар вчора (17 квітня – прим. ред.) мені вперше усміхнувся і сказав своє перше слово – "агу", - поділився виконавець.

Віталій Козловський з дружиною та сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Утім, Віталій Козловський вимушений залишити дружину та новонародженого сина. Як поділився артист, він вирушає далі на службу захищати країну від російських окупантів. Утім, співак вже з нетерпінням чекає на те, аби нарешті повернутися додому.

"Пишу і реву…Що зі мною? Надто став сентиментальним. Рахую години, хвилини, щоб нарешті обійняти рідних", - поділився співак.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Дружина артиста – Юлія Бакуменко – у коментарях теж зазначила, що вони з синочком вже чекають на тата: "Татусю, дуже-дуже чекаємо вдома".

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський показав нове фото з новонародженим сином. Артист також пригадав вагітність дружини і опублікував її ніжні знімки.

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