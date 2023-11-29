Мобілізований Віталій Козловський зізнався, де зараз служить після переводу з Нацгвардії

Виконавець розповів, чому він вже не служить на Донбасі.

Мобілізований український співак Віталій Козловський зізнався, де зараз служить та чому його перевели з Нацгвардії до іншого підрозділу.

В ефірі радіо "Армія FM" музикант поділився, що насправді не може розкривати багато деталей, адже це військова таємниця. Однак артист може сказати, що нині його служба минає в Києві. До переводу Козловський перебував у Донецькій області.

"Це військова таємниця насправді. Єдина радість, про яку я можу сказати, радість для всіх моїх близьких, що зараз моя служба минає безпосередньо не на Донбасі, я зараз перебуваю в частині Києва", - зізнався виконавець.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Співак додав, що перевестися з Нацгвардії – це була не його ініціатива, а тих людей, з якими він нині служить.

"Це була не моя насправді ініціатива переводу. Це була ініціатива тих, до кого я зараз перевівся", - зізнався артист.

Тим часом радіоведучий Сергій Гагарін, який вів розмову з артистом, припустив, що Віталій Козловський нині служить в лавах Збройних сил України. Річ у тім, що в Нацгвардії військова форма оливкова, а в ЗСУ – піксель, а виконавець нині саме в такому вбранні.

Віталій Козловський / Фото: t.me/Kulturnaya_Prachechnaya

"Заплутана вся історія, але точно можна зробити висновок, що Віталій Козловський зараз служить у Збройних силах України", - зазначив радіоведучий.

Нагадаємо, Віталія Козловського мобілізували в червні цього року. Він служив у бригаді швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". Однак вже в середині жовтня артист повідомив, що його перевели до іншого підрозділу. Нещодавно ж артист шокував, як ледь не загинув на фронті. Тоді позиції Козловського та його побратимів обстріляли окупанти. Як зізнався виконавець, він прощався вже з життям.

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