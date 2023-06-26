Мобілізованому Віталію Козловському поголили бороду побратими та постригли волосся

Український співак Віталій Козловський показав ролик, як побратими поголили йому бороду та підстригли волосся.

Відповідним відео музикант поділився в Instagram. Артист сидів на стільці, тим часом його побратими машинкою для стрижки зістригли йому повністю бороду та трішки вкоротили волосся. Як пояснив Козловський, на службі свої правила та порядки, а він їх, своєю чергою, дотримується.

"Добрий ранок! У бойової підготовки свої правила та порядки, яких необхідно дотримуватись", - пояснив виконавець.

Зазначимо, у середині червня музикант отримав повістку. Врешті виявилося, що Козловський пройшов медогляд та відправився на військові навчання. Артист служить у підрозділі Національної гвардії України, а саме у лавах штурмової бригади "Рубіж".

Раніше Віталій Козловський вже показував відео, як минає його навчання. Артист демонстрував, як на полігоні у військовій формі вправно володіє зброєю.

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