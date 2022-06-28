Модель Аліна Байкова вперше розповіла про токсичні стосунки з американцем: "Я втекла від нього"

Модель Аліна Байкова вперше розповіла про токсичні стосунки з американцем: "Я втекла від нього"

Українська супермодель Аліна Байкова вперше розповіла про свої токсичні стосунки з американським бізнесменом, які тривали пів року.

Попри те, що Аліна Байкова показувала у своєму Instagram щасливе життя з бойфрендом, у реальному житті вона страждала.

Чоловік постійно контролював її, не дозволяв нікуди ходити, адже страшенно ревнував. Ба більше, він навіть змушував її демонструвати ідилію у їхні стосунках.

"Мені треба, напевно, перепросити людей за те, що я демонструвала щастя в Instagram, але воно було фейковим. Я могла в сльозах сидіти та публікувати (фото з колишнім - ред.), бо він на мене кричав, чому я два дні не виставляла в Instagram. Я своїх дівчат не бачила шість місяців. Він каже: "А навіщо ти з ними на обід підеш? Щоб вас чоловіки знімали?" – поділилася Аліна подробицями особистого життя в інтерв'ю "ДеЯк".

Аліна Байкова / Фото: instagram.com/alina_baikova

До слова, ексбойфренд змушував модель навіть видаляти у соцмережах інших чоловіків, адже ревнував її та гадав, що вона може з ними фліртувати. А у реальному житті бізнесмен стежив за Аліною та перевіряв кожен крок зірки.

"Я видалила свій WhatsApp, щоб ви розуміли. Я не могла відповідати чоловікам-друзям. Він стеження за мною наймав. Я колись до спа ходила, за мною люди стежили", - поділилася Байкова.

Аліна Байкова / Фото: instagram.com/alina_baikova

До слова, чоловік проявляв не лише моральне насильство. Аліна натякнула, що й фізичному насиллю теж було місце у їхній стосунках.

"Так. Я не говоритиму, що я теж не мовчу. Але це все через те, що він був дуже ревнивий", - поділилася модель.

До слова, Аліна розуміла, що ці стосунки не мають продовження. Тож зрозуміла, що треба ставити крапку. Але через те, що чоловік постійно стежив за нею, вона вигадала план, як втекли. І згодом поїхала з США до Європи.

"Він ментально хвора людина. Я знаю, що ця людина ніколи не зміниться. Ми з ним розлучилися, я від нього втекла взагалі", - розповіла Аліна.

Аліна Байкова / Фото: instagram.com/alina_baikova

Утім, модель зізнається, що не шкодує ні про що. Адже переконана, що ці токсичні стосунки трапилися їй не просто так. Аліна говорить, що згодом зрозуміє, навіщо вони були їй потрібні.

"Знаєте, треба було досвід отримати. Я вірю, що нам у житті люди трапляються не просто так. Тому, можливо, він трапився не просто так. Може, я зрозумію це якось пізніше", - розповіла знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк прокоментував розлучення з дружиною. Актор зізнався, їм х ексдружиною не вдалося зберегти дружні стосунки, адже у кожного з них є свої образи одне на одного.

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