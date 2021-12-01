Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Модель Міла Кузнєцова у спідній білизні похизувалася бюстом 15-го розміру

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Модель Міла Кузнєцова у спідній білизні похизувалася бюстом 15-го розміру

Міла Кузнєцова / instagram.com/mila_kuznetsova10

Зірка захопила новими фото.

Володарка найбільших натуральних грудей в Україні, plus-size модель Міла Кузнєцова не соромиться хизуватися своїми пишними формами.

Зокрема, знаменитість досить часто публікує у своєму Instagram різноманітні світлини, на яких хизується своїм бюстом 15-го розміру. Так, цього разу зірка захопила знімками, на яких зображена у спідній білизні. На фото помітно, настільки Мілі подобається її апетитна фігура.

Міла Кузнєцова у спідній білизні / © instagram.com/mila_kuznetsova10
Міла Кузнєцова у спідній білизні / instagram.com/mila_kuznetsova10

До речі, у Міли не лише гарні форми, але й приваблива зовнішність. Вона підкреслила це яскравим макіяжем.

Міла Кузнєцова у спідній білизні / © instagram.com/mila_kuznetsova10
Міла Кузнєцова у спідній білизні / instagram.com/mila_kuznetsova10

До слова, ошелешені прихильники моделі не могли стримати слів. Так, вони просто засипали Мілу компліментами. Деякі фани навіть присвятили зірці вірші.

  • Неймовірна фігура, а ніжки просто супер!
  • Який гарний комплект, і ти така гарна!
  • Яка ж ти крута, я навіть не можу дібрати слів.

Читайте також:

Наступна публікація