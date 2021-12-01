Модель Міла Кузнєцова у спідній білизні похизувалася бюстом 15-го розміру

Зірка захопила новими фото.
Володарка найбільших натуральних грудей в Україні, plus-size модель Міла Кузнєцова не соромиться хизуватися своїми пишними формами.
Зокрема, знаменитість досить часто публікує у своєму Instagram різноманітні світлини, на яких хизується своїм бюстом 15-го розміру. Так, цього разу зірка захопила знімками, на яких зображена у спідній білизні. На фото помітно, настільки Мілі подобається її апетитна фігура.
До речі, у Міли не лише гарні форми, але й приваблива зовнішність. Вона підкреслила це яскравим макіяжем.
До слова, ошелешені прихильники моделі не могли стримати слів. Так, вони просто засипали Мілу компліментами. Деякі фани навіть присвятили зірці вірші.
- Неймовірна фігура, а ніжки просто супер!
- Який гарний комплект, і ти така гарна!
- Яка ж ти крута, я навіть не можу дібрати слів.
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