Модель Наталія Гоцій про роман з одруженим Хливнюком: "Для мене це був стрес"

Модель Наталія Гоцій про роман з одруженим Хливнюком: "Для мене це був стрес"

Зірка модельного бізнесу також розповіла, як вони з Андрієм познайомилися.

Не так давно українська топ-модель Наталія Гоцій зізналася, що мала стосунки з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.

Зірка модельного бізнесу поділилася, що відчула стрес, коли розповіла про цей роман, йдеться у "Світському житті".

"Тобто я на всю країну зізналася, що я була у стосунках з не офіційно розлученим чоловіком – для мене це був стрес", - сказала Гоцій.

Наталія Гоцій та Андрій Хливнюк у кліпі "Бумбокс"

Водночас вона спростувала, що стала причиною розлучення Хливнюка з дружиною.

"На скільки я знаю, вони розійшлися з жінкою рік до того, як ми познайомилися. Він абсолютний соціофоб і він просто не любить виносити свої стосунки на загал", - пояснила Гоцій.

Наталія поділилася, що їхній роман із Хливнюком тривав недовго, однак вони не сварилися або що, а взяли паузу у стосунках. Гоцій не виключає, що вони з Андрієм ще можуть дати другий шанс своєму коханню.

З чого почалася історія кохання Наталі Гоций та Андрія Хливнюка

"Він мені симпатичний, але у нас настільки з ним складні графіки в плані роботи. В нього концерти, у мене багато контрактів у Європі. Це реально заважає стосункам. Ми не сварилися, просто вирішили, що ми беремо паузу", - пояснила модель.

А познайомилися ексзакохані завдяки спільним друзям. Окрім того, як зізналася Гоцій, вона була відданою фанаткою "Бумбоксу".

"Я реально була фанаткою "Бумбокс" багато років. Я його не сприймала як рок-зірку, я сприймала його як проєкт. Ми з ним познайомилися завдяки нашим друзям випадково. І якось хімія склалася", - зізналася модель.

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