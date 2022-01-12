Модель отримала інтимні опіки після сексу з репером Дрейком, який налив у презерватив гострий соус

Модель отримала інтимні опіки після сексу з репером Дрейком, який налив у презерватив гострий соус

Артист винайшов оригінальний спосіб уникнути небажаних наслідків після випадкових зв'язків.

Відомий канадський репер Дрейк веде активне статеве життя з ким хоче і як хоче.

І не боїться, що хтось може скористатися його велелюбністю у своїх корисливих цілях, адже винайшов дещо оригінальний спосіб, як після випадкового сексу уникнути небажаних наслідків.

Як передає видання Wegotthiscovered, на Дрейка подала до суду модель, з якою у нього був секс на одній з вечірок. За словами жінки, вони познайомилися на заході, після цього у них в туалеті стався інтим і Дрейк пішов, викинувши презерватив у смітник.

Дівчина, хотіла отримати його біоматеріал, дістала зі смітника використаний контрацептив і спробувала влити сперму в себе. Однак Дрейк передбачив такі цілі дівчини, тож у використаний кондом влив гострий соус.

Дрейк / Associated Press

Коли репер почув крики дівчини з туалету, він повернувся і сказав їй, що у презервативі гострий соус. Тепер модель збирається подати до суду на Дрейка за опік в інтимному місці.

Виконавець ситуацію поки ніяк не коментував, проте у той же день у своєму акаунті залишив допис: "Можеш залишити собі свої 15 хвилин слави, я ж візьму ті, що залишилися 23 години і 45 хвилин".

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