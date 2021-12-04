Модель з 13 розміром бюсту Міла Кузнєцова: цікаві факти та пікантні фото рекордсменки

Модель має найбільші натуральні груди в Україні.

Володарка найбільших натуральний грудей в Україні Міла Кузнєцова стала справжньою зіркою Мережі.

32-річна українська plus-size модель має 13 розмір бюсту, чим неабияк пишається. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися про красуню декілька цікавих фактів та переглянути її пікантні світлини та відео.

instagram.com/mila_kuznetsova10

Міла Кузнєцова народилася 1988 року в Лубнах, Полтавської області. У програмі "ЖВЛ" модель зізналася, що в дитинстві дуже комплексувала через свою фігуру. Міла носила широкі кофти та футболки, аби приховати чималий бюст. Кепкували зі школярки і її однокласники.

"Я почала вчитися у технікумі і там був найкрасивіший хлопець, який подобався усім. І він обрав мене. Я зрозуміла, що це круто і я красива", – ділилася вона.

Саме завдяки коханому з гардеробу Міли зникли мішкуваті речі. Кузнєцова почала носити відверті вбрання, зокрема, сукні з глибоким декольте.

Міла Кузнєцова у 18 років / instagram.com/mila_kuznetsova10

Дівчина працювала помічницею адвоката. А згодом стала учасницею проєкту "Модель XL" на "1+1". Тоді вона заявила, що мріє реалізувати себе в модельній сфері. Невдовзі Міла стала першою представницею України на конкурсі Miss Universe Plus Size.

instagram.com/mila_kuznetsova10

Минулого ж року Мілу визнали власницею найбільшого натурального бюсту – 13 розмір. Жінку внесли до Національного реєстру рекордів України.

instagram.com/mila_kuznetsova10

Популярність стрімко пішла вгору. Так, зараз у фотоблогу Міла має 733 тисячі фоловерів. Фанів зірка Мережі тішить гарячими знімками.

instagram.com/mila_kuznetsova10

instagram.com/mila_kuznetsova10

Невдовзі красуня заявила, що її груди ще більші.

"Я справжня!!! Володарка найбільших натуральних грудей України! Занесена до книги рекордів України! Мій обхват грудей 136 см, а найважливіше для розміру це ще і обхват під грудьми! Він у мене 89 см, і так різниця 47 сантиметрів, і це друзі більше 15 розміру. Є багато жінок, які мають великі груди, а й на додачу дуже великі інші частини тіла (спину, живіт), а розмір грудей – це пропорції в обсягах грудей і під грудьми! Я з тих дівчат які можуть виставити відео в повний зріст і не соромлюся свого тіла!" – повідомила вона.

instagram.com/mila_kuznetsova10

instagram.com/mila_kuznetsova10

Також у фотоблогу пишногруда модель мотивує дівчат не соромитися свого тіла та показує, як займається спортом. Так, дівчина тренується в спортзалі, любить плавати та кататися на велосипеді. Максимальний рекорд велопрогулянки Міли - 115 км за день.

Не цурається Кузнєцова і фотосесій у сексібілизні.

instagram.com/mila_kuznetsova10

instagram.com/mila_kuznetsova10

instagram.com/mila_kuznetsova10

instagram.com/mila_kuznetsova10

Параметри рекордсменки 136-86-116 см за зросту 173 см. Plus-size модель створила сторінки на Patreon та Onlyfans, куди публікує відверті фото за гроші.

instagram.com/mila_kuznetsova10

instagram.com/mila_kuznetsova10

Міла придбала квартиру у Києві. Дівчина незаміжня, але зустрічається з хлопцем. На публіку свої стосунки не виставляє, бо вважає, що для Instagram краще мати статус холостячки.

instagram.com/mila_kuznetsova10

Зараз Кузнєцова бере участь у різних розважальних шоу.

Читайте також: