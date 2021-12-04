Модель з 13 розміром бюсту Міла Кузнєцова: цікаві факти та пікантні фото рекордсменки

Модель має найбільші натуральні груди в Україні.
Володарка найбільших натуральний грудей в Україні Міла Кузнєцова стала справжньою зіркою Мережі.
32-річна українська plus-size модель має 13 розмір бюсту, чим неабияк пишається. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися про красуню декілька цікавих фактів та переглянути її пікантні світлини та відео.
Міла Кузнєцова народилася 1988 року в Лубнах, Полтавської області. У програмі "ЖВЛ" модель зізналася, що в дитинстві дуже комплексувала через свою фігуру. Міла носила широкі кофти та футболки, аби приховати чималий бюст. Кепкували зі школярки і її однокласники.
"Я почала вчитися у технікумі і там був найкрасивіший хлопець, який подобався усім. І він обрав мене. Я зрозуміла, що це круто і я красива", – ділилася вона.
Саме завдяки коханому з гардеробу Міли зникли мішкуваті речі. Кузнєцова почала носити відверті вбрання, зокрема, сукні з глибоким декольте.
Дівчина працювала помічницею адвоката. А згодом стала учасницею проєкту "Модель XL" на "1+1". Тоді вона заявила, що мріє реалізувати себе в модельній сфері. Невдовзі Міла стала першою представницею України на конкурсі Miss Universe Plus Size.
Минулого ж року Мілу визнали власницею найбільшого натурального бюсту – 13 розмір. Жінку внесли до Національного реєстру рекордів України.
Популярність стрімко пішла вгору. Так, зараз у фотоблогу Міла має 733 тисячі фоловерів. Фанів зірка Мережі тішить гарячими знімками.
Невдовзі красуня заявила, що її груди ще більші.
"Я справжня!!! Володарка найбільших натуральних грудей України! Занесена до книги рекордів України! Мій обхват грудей 136 см, а найважливіше для розміру це ще і обхват під грудьми! Він у мене 89 см, і так різниця 47 сантиметрів, і це друзі більше 15 розміру. Є багато жінок, які мають великі груди, а й на додачу дуже великі інші частини тіла (спину, живіт), а розмір грудей – це пропорції в обсягах грудей і під грудьми! Я з тих дівчат які можуть виставити відео в повний зріст і не соромлюся свого тіла!" – повідомила вона.
Також у фотоблогу пишногруда модель мотивує дівчат не соромитися свого тіла та показує, як займається спортом. Так, дівчина тренується в спортзалі, любить плавати та кататися на велосипеді. Максимальний рекорд велопрогулянки Міли - 115 км за день.
Не цурається Кузнєцова і фотосесій у сексібілизні.
Параметри рекордсменки 136-86-116 см за зросту 173 см. Plus-size модель створила сторінки на Patreon та Onlyfans, куди публікує відверті фото за гроші.
Міла придбала квартиру у Києві. Дівчина незаміжня, але зустрічається з хлопцем. На публіку свої стосунки не виставляє, бо вважає, що для Instagram краще мати статус холостячки.
Зараз Кузнєцова бере участь у різних розважальних шоу.
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