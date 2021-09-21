Модель з 15 розміром бюсту Кузнєцова зізналась, скільки найбільше їй пропонували за секс

Модель з 15 розміром бюсту Кузнєцова зізналась, скільки найбільше їй пропонували за секс

Також вона розповіла про приниження з боку батьків.

Володарка найбільших натуральних грудей в Україні, plus-size модель Міла Кузнєцова говорить, що іноді їй пропонують інтим за гроші.

Зірка Мережі стверджує, що кожній вродливій дівчині пропонують секс за певну суму, і вона не виключення. У програмі "Зірковий шлях" власниця 15-го розміру зізналась, скільки найбільше їй пропонували за секс. За інтимні послуги вона могла отримати 20 тис доларів.

plus-size модель Міла Кузнєцова / instagram.com/mila_kuznetsova10

Окрім цього, Міла говорить, що зараз вона обожнює свою фігуру та розмір грудей. Але в дитинстві в неї було багато комплексів.

"У мене почали рости груди, і я вже комплексувала. Років з 12-13 пам'ятаю, що раз - і у мене великі груди. Я не пам'ятаю, як вони росли. Мама не розповідала мені, як взагалі я повинна носити бюстгальтер. І перший бюстгальтер я купувала сама на ринку", - пригадала зірка.

Модель з 15 розміром бюсту / instagram.com/mila_kuznetsova10

Як згадує Міла, дома її фізично принижували та карали, тому впевненості у собі зірка почала набувати, коли пішла навчатись у технікум та зустріла перше кохання.

"У мене був хлопець найкрасивіший на потоці. Тому що він подобався всім дівчатам. Я з ним зустрічалася. Напевно, в цей момент я зрозуміла, що я красива, мене можуть любити, цінувати. Я почала одягати красиві речі. Отримувала дуже багато компліментів. Я з цього часу повірила в себе, і в те, що я не таке бридке каченя, як у школі", - пригадує знаменитість.

Однак, згодом вона знову зустріла іншого чоловіка, який почав її принижувати.

"Він мене морально пригнічував. Він хотів, аби я зі всім погоджувалась", - розповіла модель.

Міла Кузнєцова з квітами / instagram.com/mila_kuznetsova10

Наразі ж знаменитість щаслива у стосунках з іншим чоловіком, якого зірка вирішила не розсекречувати. Хоча говорить, що він її віку, адже вона полюбляє зустрічатися зі своїми однолітками.

Нагадаємо, нещодавно Міла Кузнєцова поділилася пікантним відео. Зірка Мережі уявляла себе рятівницею Малібу.

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