Модель з 15 розміром бюсту Міла Кузнєцова у купальнику ледь прикрила величезні груди

Зірка Мережі уявила себе рятівницею Малібу.
Володарка найбільших натуральний грудей в Україні, plus-size модель Міла Кузнєцова поділилася новим пікантним відео.
На сторінці в Instagram 32-річна зірка Мережі розмістила ролик, на якому постала у обтислому червоному купальнику. Він ледь втримав її бюст 15-го розміру. Міла уявила себе рятівницею Малібу та грайливо помурчала на камеру.
"Басейн, сауна, кайф", – поділилася модель.
Користувачі оцінили нове відео знаменитості, її форми та потішили Кузнєцову приємними повідомленнями.
- Красуня! У тебе розкішний купальник
- Супер
- Гаряча
- Ух, яка краса
Нагадаємо, раніше Міша Романова у бюстгальтері в сіточку похизувалася пишними грудьми. Артистка зачарувала звабливими формами.