Модель з 15 розміром бюсту Міла Кузнєцова у купальнику ледь прикрила величезні груди

Модель з 15 розміром бюсту Міла Кузнєцова у купальнику ледь прикрила величезні груди

Зірка Мережі уявила себе рятівницею Малібу.

Володарка найбільших натуральний грудей в Україні, plus-size модель Міла Кузнєцова поділилася новим пікантним відео.

На сторінці в Instagram 32-річна зірка Мережі розмістила ролик, на якому постала у обтислому червоному купальнику. Він ледь втримав її бюст 15-го розміру. Міла уявила себе рятівницею Малібу та грайливо помурчала на камеру.

"Басейн, сауна, кайф", – поділилася модель.

Користувачі оцінили нове відео знаменитості, її форми та потішили Кузнєцову приємними повідомленнями.

Красуня! У тебе розкішний купальник

Супер

Гаряча

Ух, яка краса

Нагадаємо, раніше Міша Романова у бюстгальтері в сіточку похизувалася пишними грудьми. Артистка зачарувала звабливими формами.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання