Модель з 15 розміром грудей Кузнєцова розкрила свої заробітки і скільки їй приносить OnlyFans

Модель plus-size Міла Кузнєцова, яка є володаркою найбільших грудей в Україні, розсекретила свої заробітки та зізналась, скільки коштів їй приносить акаунт в OnlyFans.

У знаменитості є сторінка в додатку. Щоправда, Кузнєцова в інтерв'ю Славі Дьоміну запевняє, що жодних оголених фото там не публікує. З підписниками модель лише спілкується. Загалом, у Міли близько 100 передплатників. Це приносить їй до 3 тисяч доларів щомісяця. Також модель виплачує OnlyFans відсоток.

"У мене є сторінка в OnlyFans, але в мене жодного оголеного фото немає. Але є такі люди, які просто хочуть зі мною спілкуватися, вони просто спілкуються і платять за це гроші. Підписка на місяць коштує 30 доларів. У мене десь 100 підписників. Заробіток, десь, 3 тисячі доларів. Плюс відсоток забирає OnlyFans, то менше 3 тисяч доларів", - поділилася модель.

Міла Кузнєцова / Фото: instagram.com/mila_kuznetsova10

Також Кузнєцова заробляє завдяки рекламі в Instagram. Окрім того, вона влаштовує вечірки з блогерами та має дохід від партнерських проєктів. Модель запевняє, що влаштувала собі комфортне життя, а на місяць їй достатньо близько 3 тисяч доларів.

"У мене є якісь заробітки з Instagram. Це реклама, але її небагато, бо я нічого не прошу. Також ми зі своєю колегою зробили блогерську спільноту, організовуємо усілякі блогерські тусовки. Від партнерів теж заробітки якісь є. Я своє життя організувала так, щоб було мені комфортно. До трьох тисяч доларів, то мені добре", - додала модель.

Нагадаємо, раніше Міла Кузнєцова розповіла, як крутила роман з одруженим чоловіком. Його дружина потім влаштовувала бійку з моделлю.

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