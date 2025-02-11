Модель з 15 розміром грудей Кузнєцова розповіла про роман з одруженим: "Дружина приходила мене бити"

Модель plus-size Міла Кузнєцова, яка є володаркою найбільших грудей в Україні, розповіла про роман з одруженим чоловіком.

Знаменитості тоді було 20 років. До неї почав залицятися старший на 10 років чоловік. Кузнєцова ж відповіла йому взаємністю. Та, як виявилося, чоловік був одруженим. Як розповіла Міла в інтерв'ю Славі Дьоміну, коханий тоді розлучився заради неї. Щоправда, колишню дружину чоловіка це зачепило, що вона навіть влаштувала бійку з Кузнєцовою. Як пригадала модель, у жінки не було шансів, тож дісталося на горіхи саме їй.

"Він був одруженим, він розлучився заради мене. Пам'ятаю, його дружина приходила мене бити. Було таке…Але вона така мала, худа була...Я їй наваляла. Я ж її не запрошувала розбиратися. Якщо є проблеми, то вирішуй зі своїм чоловіком, а не зі мною", - пригадала модель.

Міла Кузнєцова / Фото: instagram.com/mila_kuznetsova10

У Кузнєцової теж не склалися щасливі стосунки з чоловіком. Через рік пара розійшлася. Як говорить Міла, чоловік її неабияк ревнував, маніпулював нею та психологічно тиснув. Тож, модель це не витримала, і стосункам настав кінець.

"Він старший був на 10 років. Він психологічно вмів тиснути. Він дуже ревнував мене. Він говорив: "Коли ти підеш з подружкою до кав'ярні, я буду вважати це зрадою". Він мене дуже ревнував, тому що я гарна була. Разом були, можливо, рік", - поділилася модель.

Нагадаємо, нещодавно "Холостяк" Олександр Терен оголосив про розрив із переможницею шоу Інною Бєлєнь. Ветеран війни пояснив, чому не склалися їхні стосунки та коли саме стався розкол.

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