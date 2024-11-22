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Могилевська довела до сліз відео, де показала сюрприз від доньок після довгої розлуки

Могилевська довела до сліз відео, де показала сюрприз від доньок після довгої розлуки

Наталія Могилевська з донькою / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка замилувала родинним затишком.

Українська співачка Наталія Могилевська показала рідкісні кадри одразу з обома донечками.

У своєму фотоблогу артистка поділилася, як дівчатка зустрічали її щойно вона повернулася з гастролей Україною. Так, після довгої розлуки родина не могла стримати емоцій щастя, а старша донька Могилевської Мішель навіть не стримала сліз в обіймах мами.

До того ж діти Могилевської чекали на неї з сюрпризом. Дівчата у день, коли випав перший сніг, вирішили потішити рідну людину зворушливим написом на паркані, який зробили зі сніжних кульок. Так, Мішель і Соня попросили маму повертатися додому чимскоріше. А також написали, як сильно люблять своїх батьків.

Наталія Могилевська зворушила зустріччю з доньками після гастролей

Наталія Могилевська зворушила зустріччю з доньками після гастролей

Співачка вже поділилася враженнями від такого оригінального подарунку. За словами Могилевської, шалена любов дітей щоразу окриляє її, особливо взимку.

"З першим снігом, любі! На все життя у мене сніг буде асоціюватися із цією неймовірною любов’ю дітей. Благаю Бога кожного разу повертатися з гастролей саме так", - зворушила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показалася, як з дітьми в бомбосховищі ховалася під час масованого російського обстрілу України.

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