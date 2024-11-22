Могилевська довела до сліз відео, де показала сюрприз від доньок після довгої розлуки

Артистка замилувала родинним затишком.
Українська співачка Наталія Могилевська показала рідкісні кадри одразу з обома донечками.
У своєму фотоблогу артистка поділилася, як дівчатка зустрічали її щойно вона повернулася з гастролей Україною. Так, після довгої розлуки родина не могла стримати емоцій щастя, а старша донька Могилевської Мішель навіть не стримала сліз в обіймах мами.
До того ж діти Могилевської чекали на неї з сюрпризом. Дівчата у день, коли випав перший сніг, вирішили потішити рідну людину зворушливим написом на паркані, який зробили зі сніжних кульок. Так, Мішель і Соня попросили маму повертатися додому чимскоріше. А також написали, як сильно люблять своїх батьків.
Співачка вже поділилася враженнями від такого оригінального подарунку. За словами Могилевської, шалена любов дітей щоразу окриляє її, особливо взимку.
"З першим снігом, любі! На все життя у мене сніг буде асоціюватися із цією неймовірною любов’ю дітей. Благаю Бога кожного разу повертатися з гастролей саме так", - зворушила артистка.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показалася, як з дітьми в бомбосховищі ховалася під час масованого російського обстрілу України.
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