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Могилевська похизувалася подарунком від чоловіка і зізналася, скільки коштує її повсякденний одяг

Могилевська похизувалася подарунком від чоловіка і зізналася, скільки коштує її повсякденний одяг

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистку заскочили під час прогулянки у Львові.

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, скільки коштує одяг, який вона носить у повсякденному житті.

Артистку під час прогулянки вулицями Львова заскочив блогер Ніколас Карма і розпитав про вартість її луку. Так, Могилевська зізналася, що на ній костюм від Oysho, який коштує 58 євро (2360 грн). Також зірка була у масивних чоботах на платформі, які вона придбала у Польщі за три тисячі злотих (приблизно 28 тисяч грн).

“Шуба вінтажна, 80-х. Бачиш, які в неї плечі. Купила в Лондоні 10 років тому. Тобто їй десь 40 років. Десь 200 доларів (7500 грн - прим.ред.)”,  - розповіла Могилевська.

Також артистка похизувалася, що сонцезахисні окуляри, які вона носить, їй подарував коханий чоловік. Могилевська поділилася, що в неї велика колекція окулярів і ті, які вона носить вдень, і ввечері. Як пояснила Наталія, за допомогою окулярів вона маскується, аби її не впізнавали.

Наталія Могилевська розповіла, скільки коштує одяг, який вона носить щодня

Наталія Могилевська розповіла, скільки коштує одяг, який вона носить щодня

Розповіла Наталія Могилевська й про своїх названих доньок, яких удочерила два роки тому:

 “Вони були дуже сильно травмовані і я працюю із соцслужбою для того, щоб діти могли звикнутися, адаптуватися в столичне життя, в життя з зіркою, в нову родину. Потрібен був час”, - пояснила Могилевська, чому довго не говорила про своїх дітей.

Наталія Могилевська з названими доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталія Могилевська з названими доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка зізналася, що вона й надалі б тримала це в секреті, але хтось з блогерів заскочив її з однією з доньок і виклав в Інтернет. Тож зірка вирішила тоді одразу розставити всі крапки над “і”.

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська приголомшила своїм вмінням кататися на ковзанах. Зірка поділилася атмосферним відео.

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