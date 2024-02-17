Могилевська похизувалася подарунком від чоловіка і зізналася, скільки коштує її повсякденний одяг

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, скільки коштує одяг, який вона носить у повсякденному житті.

Артистку під час прогулянки вулицями Львова заскочив блогер Ніколас Карма і розпитав про вартість її луку. Так, Могилевська зізналася, що на ній костюм від Oysho, який коштує 58 євро (2360 грн). Також зірка була у масивних чоботах на платформі, які вона придбала у Польщі за три тисячі злотих (приблизно 28 тисяч грн).

“Шуба вінтажна, 80-х. Бачиш, які в неї плечі. Купила в Лондоні 10 років тому. Тобто їй десь 40 років. Десь 200 доларів (7500 грн - прим.ред.)”, - розповіла Могилевська.

Також артистка похизувалася, що сонцезахисні окуляри, які вона носить, їй подарував коханий чоловік. Могилевська поділилася, що в неї велика колекція окулярів і ті, які вона носить вдень, і ввечері. Як пояснила Наталія, за допомогою окулярів вона маскується, аби її не впізнавали.

Наталія Могилевська розповіла, скільки коштує одяг, який вона носить щодня

Розповіла Наталія Могилевська й про своїх названих доньок, яких удочерила два роки тому:

“Вони були дуже сильно травмовані і я працюю із соцслужбою для того, щоб діти могли звикнутися, адаптуватися в столичне життя, в життя з зіркою, в нову родину. Потрібен був час”, - пояснила Могилевська, чому довго не говорила про своїх дітей.

Наталія Могилевська з названими доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка зізналася, що вона й надалі б тримала це в секреті, але хтось з блогерів заскочив її з однією з доньок і виклав в Інтернет. Тож зірка вирішила тоді одразу розставити всі крапки над “і”.

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська приголомшила своїм вмінням кататися на ковзанах. Зірка поділилася атмосферним відео.

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