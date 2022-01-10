Могилевська показала фото 15-річної давнини, де зображена з Владом Ямою та його дружиною

Могилевська показала фото 15-річної давнини, де зображена з Владом Ямою та його дружиною

Зірка показала новорічні знімки різних років.

Українська співачка Наталія Могилевська вирішила пригадати, як раніше святкувала новорічні свята.

Так, зірка у своєму Instagram вирішила показати фото, які були зроблені у різні роки. Серед інших виконавиця опублікувала знімок 15-річної давнини, на якому зображена з хореографом Владом Ямою та його дружиною Лілією.

Наталія Могилевська з Владом Ямою та його дружиною / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

До слова, тоді виконавиця була учасницею танцювального шоу "Танці з зірками", а її партнером був Влад. Тому фото, ймовірно, було зроблене під час знімань проєкту.

Також Наталія показала новорічні світлини від 2001 року до 2020. За цей час знаменитість змінила чимало образів. Окрім цього, співачка експериментувала зі своєю зачіскою. Могилевська була і білявкою, і брюнеткою.

Наталія Могилевська показала архівні фото / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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