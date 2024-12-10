Могилевська показала, як старша донька виконує прийоми самозахисту: "Навчається завдяки Єфросиніній"

Українська співачка Наталія Могилевська приголомшила небезпечними прийомами, які виконує її старша донька Мішель.

Як стверджує виконавиця, її донька віднедавна почала опановувати майстерність самооборони. У цьому їм посприяла ведуча Маша Єфросиніна, яка доволі часто бере участь у публічних дискусіях на тему захисту жінок. Так, 13-річна дівчина вже опанувала чимало прийомів і вирішила продемонструвати свої вміння на камеру.

Артистка вдала, що вона нападниця, а донька тим часом мала дати відсіч. І в результаті Мішель, схопивши маму за руку, заблокувала її дії. Зі свого боку, Могилевська зізналася, що неабияк тішиться таким успіхам донечки й інколи навіть вивчає прийоми разом з нею. Тож зірка на доньці теж показала цю саму техніку протидії хвату руками.

Наталія Могилевська приголомшила прийомами самозахисту старшої доньки

"Питання самооборони для жінки особливо актуальне в підлітковому віці. У мене є всі підстави навчати свою доньку самообороні. До речі, вона навчається завдяки Маші Єфросиніній і ми маємо успіхи. Я дедалі стаю спокійнішою за неї. Скажу чесно, я займаюся з нею теж. Жінка теж може себе захистити", — наголосила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показала свою молодшу 4-річну доньку. Зіркова мама похизувалася, як з маленькою Софією вони розпаковували ялинку в будинку.

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