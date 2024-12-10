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Могилевська показала, як старша донька виконує прийоми самозахисту: "Навчається завдяки Єфросиніній"

Могилевська показала, як старша донька виконує прийоми самозахисту: "Навчається завдяки Єфросиніній"

Наталія Могилевська з донькою Мішель / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Зіркова мама намагається вберегти підлітка від небезпечних ситуацій.

Українська співачка Наталія Могилевська приголомшила небезпечними прийомами, які виконує її старша донька Мішель.

Як стверджує виконавиця, її донька віднедавна почала опановувати майстерність самооборони. У цьому їм посприяла ведуча Маша Єфросиніна, яка доволі часто бере участь у публічних дискусіях на тему захисту жінок. Так, 13-річна дівчина вже опанувала чимало прийомів і вирішила продемонструвати свої вміння на камеру.

Артистка вдала, що вона нападниця, а донька тим часом мала дати відсіч. І в результаті Мішель, схопивши маму за руку, заблокувала її дії. Зі свого боку, Могилевська зізналася, що неабияк тішиться таким успіхам донечки й інколи навіть вивчає прийоми разом з нею. Тож зірка на доньці теж показала цю саму техніку протидії хвату руками.

Наталія Могилевська приголомшила прийомами самозахисту старшої доньки

Наталія Могилевська приголомшила прийомами самозахисту старшої доньки

"Питання самооборони для жінки особливо актуальне в підлітковому віці. У мене є всі підстави навчати свою доньку самообороні. До речі, вона навчається завдяки Маші Єфросиніній і ми маємо успіхи. Я дедалі стаю спокійнішою за неї. Скажу чесно, я займаюся з нею теж. Жінка теж може себе захистити", — наголосила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показала свою молодшу 4-річну доньку. Зіркова мама похизувалася, як з маленькою Софією вони розпаковували ялинку в будинку.

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