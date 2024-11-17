Могилевська показала, як в обіймах донечок ховалася в бомбосховищі: "Збили ракету над головою"

Артистка поділилася, як з родиною чекала відбою повітряної тривоги.
Українська співачка Наталія Могилевська показала, як з двома доньками спускалася в укриття під час однієї з наймасштабніших повітряних атак України 17 листопада. Так, Росія здебільшого намагалася поцілити по енергетичній інфраструктурі нашої держави.
Небезпека застала зіркову родину у їхньому будинку під Києвом. Наталя у своїх сторіз опублікувала кадри з укриття й показала, як зранку з доньками перебувала у безпечному місці. Щоб хоч трохи заспокоїти Мішель та Соню, артистка пригорнула дівчат до себе.
"Знову страшний ранок…", - написала зірка.
Крім того, Могилевська зізналася, що під час тривоги бачила, як неподалік її родинного гніздечка українські захисники збивали ракету. Відповідними кадрами з димовим слідом у небі співачка також поділилася з фанами. Але при цьому вона обрізала всі деталі, щоб не видавати ворогові геолокацію.
"Сьогодні (17 листопада – прим. ред.) знову збили ракету над нашою головою", - поділилася Наталія.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна також показала, як з 10-річним сином Сашком бігла в метро від ворожих ракет і дронів. Знаменитість також поділилася своїми спостереженнями за українцями під час повітряної тривоги.
Читайте також:
- ТЦК прокоментував затримання двох музикантів відомої співачки перед концертом: "Перебував у розшуку"
- Помер співак Володимир Льовкін з гурту "На-На", який підтримував вторгнення РФ в Україну
- "Дитяче Євробачення-2024": хто переміг та яке місце посіла Україна у конкурсі
- Зірка "Кухні" Кузнєцова заговорила про плани нареченого-росіянина переїхати до України: "Буде важко"