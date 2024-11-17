Могилевська показала, як в обіймах донечок ховалася в бомбосховищі: "Збили ракету над головою"

Українська співачка Наталія Могилевська показала, як з двома доньками спускалася в укриття під час однієї з наймасштабніших повітряних атак України 17 листопада. Так, Росія здебільшого намагалася поцілити по енергетичній інфраструктурі нашої держави.

Небезпека застала зіркову родину у їхньому будинку під Києвом. Наталя у своїх сторіз опублікувала кадри з укриття й показала, як зранку з доньками перебувала у безпечному місці. Щоб хоч трохи заспокоїти Мішель та Соню, артистка пригорнула дівчат до себе.

"Знову страшний ранок…", - написала зірка.

Наталія Могилевська з доньками в бомбосховищі / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Крім того, Могилевська зізналася, що під час тривоги бачила, як неподалік її родинного гніздечка українські захисники збивали ракету. Відповідними кадрами з димовим слідом у небі співачка також поділилася з фанами. Але при цьому вона обрізала всі деталі, щоб не видавати ворогові геолокацію.

Наталія Могилевська під час атаки РФ по Україні / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Сьогодні (17 листопада – прим. ред.) знову збили ракету над нашою головою", - поділилася Наталія.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна також показала, як з 10-річним сином Сашком бігла в метро від ворожих ракет і дронів. Знаменитість також поділилася своїми спостереженнями за українцями під час повітряної тривоги.

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