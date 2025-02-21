Могилевська поскаржилася на серйозну хворобу та розповіла, як лікується

Українська співачка Наталія Могилевська повідомила невтішні новини про здоров'я.

У своєму фотоблогу Наталія показалася у масці та розповіла, що вона серйозно захворіла. Виконавиця зазначила, що їй надокучає висока температура та нестерпний кашель. Тож вона терміново звернулася до лікарів, які призначили їй ліки. Як зізнається Могилевська, востаннє вона так почувалася ще у шкільні роки. Крім того, побажала фанам зміцнювати імунітет.

Наталія Могилевська захворіла / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"У мене температура 40. Кашель захлинаючий такий, що боюся викашляти внутрішні органи. Востаннє таке було в 6-му класі. Лікарі виписали традиційні противірусні препарати й рекомендують потерпіти та почекати. Чи є якийсь один укол, який усе може зупинити? Хто що знає? Бережіть себе. Уникайте стресу, зміцнюйте імунітет. Здоров'я – найцінніше, що в нас є!" - написала співачка.

Наталія Могилевська захворіла / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

У коментарях якнайшвидшого одужання артистці побажало чимало юзерів та українських колег:

"Ти нам потрібна здоровою та усміхненою! Одужуй швидше" – Віталій Козловський

"Одужуй скоріше" – Катерина Бужинська

"Наталочко, одужуй. Я весь січень з цим новим вірусом промучилась. Сил і найшвидшого зцілення" – Наталія Валевська

Нагадаємо, нещодавно окупанти знищили школи талантів Наталії Могилевської. Зірка поділилася подробицями, що зараз із закладами.

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