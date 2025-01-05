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Могилевська приголомшила архівним фото з невпізнанними Зібровим і Пономарьовим: "Всі такі молоді"

Могилевська приголомшила архівним фото з невпізнанними Зібровим і Пономарьовим: "Всі такі молоді"

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Знімок був зроблений багато років тому під час новорічних свят.

Українська співачка Наталія Могилевська просто приголомшила Мережу архівним фото зі своїми колегами за сценою Павлом Зібровим та Олександром Пономарьовим.

Відповідним знімком артистка поділилася в Instagram-stories. Кадр був зроблений чимало років тому в період новорічних свят. Зокрема, Павло Зібров та Олександр Пономарьов позували перед камерою в образах Дідів Морозів, а Наталія Могилевська стала Снігуронькою.

Виконавиця не вказувала рік, коли було зроблене фото, а натомість запропонувала прихильникам здогадатися: "Якого року фото? Когось впізнали?".

Павло Зібров, Наталія Могилевська та Олександр Пономарьов / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Павло Зібров, Наталія Могилевська та Олександр Пономарьов / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фани поділилися, що доволі тяжкувато було здогадатися, хто ж ховається в образах Дідів Морозів. Тим не менш, Павла Зіброва видали фірмові вуса. А от з роком було ще складніше. Більшість користувачів припустили, що це орієнтовно 2003-й.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська ділилася, якої особливої традиції дотримується на Новий рік. Також артистка розповідала, як зустрічала настання 2025-го.

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