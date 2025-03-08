Могилевська приголомшила схудненням на 15 кіло і приміряла сукню, в якій була на "Танцях з зірками"

Виконавиця продемонструвала, який зараз вигляд має її фігура.

Українська співачка Наталія Могилевська приголомшила схудненням на 15 кілограмів.

Про це виконавиця розповіла в Instagram. Зокрема, артистка нині ретельно стежить за своєю фігурою і працює над схудненням. І співачці вже вдалося досягнути неймовірних результатів. Наталія Могилевська позбулася 15 зайвих кілограмів.

Артистка вже продемонструвала, який вигляд нині має її фігура. Щоб наочно можна було помітити результат, співачка одягнула особливе вбрання. Зокрема, Наталія Могилевська показалася в сукні, в якій виступала вісім років тому на проєкті "Танці з зірками".

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Щаслива, що знов змогла одягнути сукню, яку одягала на "Танцях з зірками"… Вітайте – мінус 15 кг!" – поділилася артистка з прихильниками.

Фани Могилевської були просто приголомшені. Користувачі зазначили, що їхня кумирка має просто неперевершений вигляд і їй неабияк личать зміни.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ідеальна красуня, неймовірний результат, пишаємося!

Вітаю! Ви можете все! Шалена енергія!

Гарна сукня! Добре, що знову одягнули, ви найгарніша!

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська ділилася, як проводить час із доньками. Виконавиця розповіла про їхню сімейну традицію.

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