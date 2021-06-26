Могилевська програла спір на схуднення і показала, як Нікітюк та Притула стрижуть її волосся

У травні зірка посперечалася із Анітою Луценко.
Українська співачка Наталія Могилевська, яка посперечалася, що зголить волосся якщо не схудне, схоже, позбулася своєї шевелюри.
Так, 26 червня завершується челендж #26червнязубдаю, який організувала фітнес-тренерка Аніта Луценко. Артистка, яка мала вагу 76,5 кіло, сьогодні мала показати схуднення на 4 кілограми. Вранці виконавиця стала на ваги і побачила, що набрала 300 гр. Її вага становить 72,9 кг.
Невдовзі у стрічці фотоблогу зірка запостила відео, на якому ведучі Леся Нікітюк та Сергій Притула стрижуть волосся Могилевської.
"Я б хотіла прокоментувати це, але у мене немає слів. Дивіться відео. P.S. Решта в сторіс сьогодні і завтра", – написала Наталія.
Тож, чи дійсно співачка буде голомозою, стане відомо зовсім скоро. Цілком ймовірно, що Луценко пробачить 300 грамів зайвої ваги та зарахує зірці результат.
У коментарях приголомшені юзери залишили низку коментарів.
- Капець
- У мене аж тиск підскочив від побаченого
- Люди добрі, не стрижіть налисо, заради Бога
- Якщо це правда – це жесть
Нагадаємо, наприкінці травня Наталія Могилевська розсекретила, що погладшала на 10 кіло. Артистка посперечалася із тренеркою Анітою Луценко, що схудне до кінця червня на 4 кілограми. А у день народження, 2 серпня, співачка має вбратися у свою ефектну концертну сукню, яка наразі замала.