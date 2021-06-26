Могилевська програла спір на схуднення і показала, як Нікітюк та Притула стрижуть її волосся

Могилевська програла спір на схуднення і показала, як Нікітюк та Притула стрижуть її волосся

У травні зірка посперечалася із Анітою Луценко.

Українська співачка Наталія Могилевська, яка посперечалася, що зголить волосся якщо не схудне, схоже, позбулася своєї шевелюри.

Так, 26 червня завершується челендж #26червнязубдаю, який організувала фітнес-тренерка Аніта Луценко. Артистка, яка мала вагу 76,5 кіло, сьогодні мала показати схуднення на 4 кілограми. Вранці виконавиця стала на ваги і побачила, що набрала 300 гр. Її вага становить 72,9 кг.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Невдовзі у стрічці фотоблогу зірка запостила відео, на якому ведучі Леся Нікітюк та Сергій Притула стрижуть волосся Могилевської.

"Я б хотіла прокоментувати це, але у мене немає слів. Дивіться відео. P.S. Решта в сторіс сьогодні і завтра", – написала Наталія.

Тож, чи дійсно співачка буде голомозою, стане відомо зовсім скоро. Цілком ймовірно, що Луценко пробачить 300 грамів зайвої ваги та зарахує зірці результат.

У коментарях приголомшені юзери залишили низку коментарів.

Капець

У мене аж тиск підскочив від побаченого

Люди добрі, не стрижіть налисо, заради Бога

Якщо це правда – це жесть

Нагадаємо, наприкінці травня Наталія Могилевська розсекретила, що погладшала на 10 кіло. Артистка посперечалася із тренеркою Анітою Луценко, що схудне до кінця червня на 4 кілограми. А у день народження, 2 серпня, співачка має вбратися у свою ефектну концертну сукню, яка наразі замала.

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