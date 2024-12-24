Могилевська розкрила особливий рецепт куті на Різдво, яку зможе приготувати кожен

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла простий рецепт куті, яку щороку готує на Різдво.

Так, для особливої страви виконавиця за основу використовує два стакани пшениці. Кашу зірка замочує протягом декількох годин і потім відварює. Після цього зливає зайву воду й додає родзинки, нарізані горішки й мед – по одній столовій ложці. Окремо Могилевська замочує мак і додає до куті – теж одну столову ложку.

Крім того, Наталія розсекретила, що для ще більшої виразності смаку додає четверть чайної ложки солі. Тим часом збалансовує все це мед, який артистка радила додавати раніше. Зрештою, наприкінці варто перемішати усю суміш і насолоджуватися кутею.

Наталія Могилевська розповіла рецепт куті на Різдво / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"З Різдвом Христовим! Маю маленький секрет. Щоб смак куті розкрився повністю, треба додати те, що завжди підсилює його – трішки солі", - поділилася зірка.

Нагадаємо, нещодавно у переддень Різдва балерина Катерина Кухар з донькою від Стоянова прикрасила ялинку. Вона показала, які оригінальні прикраси повісити, щоб задобрити символ Нового року 2025 – Змію.

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