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Могилевська розкрила, як зустріне Новий рік з донькою та якої особливої традиції дотримується

Могилевська розкрила, як зустріне Новий рік з донькою та якої особливої традиції дотримується

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Старша донька артистки святкуватиме окремо від родини.

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася планами на святкування Нового року.

Так, виконавиця вже знає, що свято зустрічатиме у колі наймолодшої донечки Соні. Разом з нею зіркова мама гратиме в настільні ігри та ласуватиме смачними стравами. Як зізналася Наталія, старша Мішель у цей час веселитиметься у дитячому таборі. Водночас співачка каже, що на Новий рік завжди намагається уникати метушні та присвячує час собі.

"Я святкую цей Новий рік удома. І не їду у відпустку. Залишаюся, як і майже вся країна вдома. Старша у мене в таборі, а молодша – залишається на мені без допомог. Зазвичай ми маємо багато метушні на свята. На день народження чи Новий рік ми збираємося, готуємо щось, біжимо, готуємо… А після цього влітаємо, п'ємо шампанське й вже нічого не розуміємо. І саме так уявляємо собі свята. А все ж таки на свята, особливо в день народження, зірки стають якнайкраще для бажань, розуміння, чого я хочу", - розповіла зірка у своєму Telegram-каналі.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Дотримуючись своєї традиції, Могилевська завжди перед святом знаходить годину для підсумків минулого та планування майбутнього. Також співачка радить без метушні та у спокої визначитися зі своїми цінностями та що треба робити у подальшому для досягнення своїх цілей.

"В Новий рік я намагаюся знайти хоча б пів години, а краще годину, для себе. Для того, щоб спокійно сісти й подумати, хто я й чого я хочу, що для мене цінно, чи я зробила для своїх цінностей у цьому році, і що я хочу в наступному році", - наголосила артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська ділилася рецептом фірмового салату, який ідеально доповнить новорічне меню 31 грудня.

Наталія Могилевська розсекретила рецепт свого найулюбленішого салату на Новий рік

Наталія Могилевська розсекретила рецепт свого найулюбленішого салату на Новий рік

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