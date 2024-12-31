Могилевська розкрила, як зустріне Новий рік з донькою та якої особливої традиції дотримується

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася планами на святкування Нового року.

Так, виконавиця вже знає, що свято зустрічатиме у колі наймолодшої донечки Соні. Разом з нею зіркова мама гратиме в настільні ігри та ласуватиме смачними стравами. Як зізналася Наталія, старша Мішель у цей час веселитиметься у дитячому таборі. Водночас співачка каже, що на Новий рік завжди намагається уникати метушні та присвячує час собі.

"Я святкую цей Новий рік удома. І не їду у відпустку. Залишаюся, як і майже вся країна вдома. Старша у мене в таборі, а молодша – залишається на мені без допомог. Зазвичай ми маємо багато метушні на свята. На день народження чи Новий рік ми збираємося, готуємо щось, біжимо, готуємо… А після цього влітаємо, п'ємо шампанське й вже нічого не розуміємо. І саме так уявляємо собі свята. А все ж таки на свята, особливо в день народження, зірки стають якнайкраще для бажань, розуміння, чого я хочу", - розповіла зірка у своєму Telegram-каналі.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Дотримуючись своєї традиції, Могилевська завжди перед святом знаходить годину для підсумків минулого та планування майбутнього. Також співачка радить без метушні та у спокої визначитися зі своїми цінностями та що треба робити у подальшому для досягнення своїх цілей.

"В Новий рік я намагаюся знайти хоча б пів години, а краще годину, для себе. Для того, щоб спокійно сісти й подумати, хто я й чого я хочу, що для мене цінно, чи я зробила для своїх цінностей у цьому році, і що я хочу в наступному році", - наголосила артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська ділилася рецептом фірмового салату, який ідеально доповнить новорічне меню 31 грудня.

Наталія Могилевська розсекретила рецепт свого найулюбленішого салату на Новий рік

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