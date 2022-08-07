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Могилевська розповіла про два своїх будинки, які зруйнували російські окупанти, та як ледь не загинула

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Могилевська розповіла про два своїх будинки, які зруйнували російські окупанти, та як ледь не загинула

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, що російські війська зруйнували одразу два її будинки – в Маріуполі та Бучі.

Як розповіла Наталія Могилевська, війна зруйнувала два дорогих для неї будинки. Той, де зірка зростала у Маріуполі і той, де час від часу жила у Бучі в Київській області.

Цим  артистка поділилася у програмі "Все буде добре". Як раніше розповідала Могилевська, окупанти поцілили двома снарядами у будинок дядька в Маріуполі, де він перебував:

"Це жахлива історія для мене. Тому що після того, як не стало мого батька і моєї мами, будинок мого дядька у Маріуполі був єдиним будинком, де я могла залишатися дитиною. Мої троянди, які я дуже любила, моє маленьке море, садочок. У цих трояндах його і поховали", - зізналася артистка.

Будинок у Бучі окупанти також понівечили: "Проводку всю, просто повитягали… Навіщо їм, я не знаю.. Все зруйнували, а після цього його ще й розбомбили", - прокоментувала артистка.

Також Могилевська пригадала випадок, коли під час війни її життю буда реальна загроза: "Це було неподалік від Білої Церкви. Ми зупинилися там, переклали якісь речі з машини до машини і поїхали. Через 3-5 хвилин туди прилетіло", - пригадала зірка.

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Дата публікації
Перегляди
189
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