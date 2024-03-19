Могилевська розповіла про реакцію названих доньок на її концерт: "Мами два тижні вдома не було"

Українська співачка Наталія Могилевська 16 листопада відіграла у Києві великий сольний концерт "Одне велике серце".

Подія відбулася з аншлагом у Палаці "Україна". Наталія Могилевська у своєму Instagram висловила вдячність всім прихильникам, які прийшли насолодитися її концертом.

Наталія Могилевська відіграла концерт у Києві / Фото: Пресслужба Наталії Могилевської

Окрім того, виконавиця подякувала своїй родині – коханому чоловікові та двом названим донькам. За словами артистки, вона ретельно готувалася до заходу, тож її майже два тижні не було вдома. Співачка вдячна родині, що та відреагувала на концерт з розумінням та підтримкою.

Наталія Могилевська відіграла концерт у Києві / Фото: Пресслужба Наталії Могилевської

"Я хочу подякувати за шалений вибух емоцій, за спільну любов до України, одне до одного. Я хочу подякувати всім, хто зробив зі мною цей прекрасний вечір казковим. І низький уклін моїй родині за підтримку, ніжність і терпіння, бо мами два тижні вдома майже не було", - зазначила артистка.

Наталія Могилевська відіграла концерт у Києві / Фото: Пресслужба Наталії Могилевської

Зазначимо, на сцені Наталія Могилевська виконала як свої нові композиції, так і ті, що вже давно полюбилися глядачам. Артистка заспівала такі треки, як "Я повертаюсь", "Коханий – позивний", "Давай зустрінемо Різдво вдома", "Під ковдрою", "Відірватись від землі", "Відправила message", "Ти мені не даєш" та багато інших.

Наталія Могилевська відіграла концерт у Києві / Фото: Пресслужба Наталії Могилевської

Нагадаємо, нещодавно в Наталії Могилевської був концерт у Кривому Розі. Під час виступу виконавиці почалася повітряна тривога. Артистка ховалася у бомбосховищі під час ракетного обстрілу міста та чула гучні вибухи.

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