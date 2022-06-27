Могилевська розповіла про загибель рідного дядька у Маріуполі: "Це була єдина моя родина"

Російські окупанти забрали життя рідного дядька української співачки Наталії Могилевської, який жив у Маріуполі.

Виконавиця поділилася, що смерть близької людини для неї стала справжнім ударом. Дядько був її єдиною сім'єю. Хоча співачка хотіла забрати його до Києва разом із сім'єю. Та він відмовився, адже за вісім років звик до вибухів та гадав, що все минеться.

А з будиночком, де мешкав чоловік, у Могилевської пов'язано багато дитячих спогадів. Утім, російські окупанти все це зруйнували, поціливши туди двома снарядами.

Наталія Могилевська / Фото: скриншот з відео

"З ним не було зв'язку. Місяць ми не знали, що з ним. Він мешкав просто біля моря. Після того, як не стало моїх батьків, цей дім став для мене єдиним місцем, де я ще дитина, де я можу ще дозволити бути собі дитиною. Тато мій дуже рано пішов, не стало мами, бабусь та дідусів – нікого нема. І родини немає, моїх власних дітей теж немає. Для мене це було дуже важливо, для мене це була єдина моя родина. Для мене це був дуже важливий дім", - поділилася Могилевська в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Могилевська говорить, що дуже сподівається, що війна незабаром закінчиться. Українські захисники отримують європейську допомогу та виженуть окупантів.

"Дуже страшно, дуже не хочеться. Але я з тих, хто має такий характер, що я не відчуваю болю. Мені б хотілося, щоб нам якомога раніше дали допомогу наші європейські друзі. І наші хлопці їх не своїми життями, а технологіями їх вигнали", - додала Могилевська.

Нагадаємо, Наталія Могилевська також привідкрила завісу особистого життя. Артистка вперше поділилася подробицями про свого коханого чоловіка.

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