Могилевська розповіла, як окупанти розтрощили її гостьовий будинок у Бучі: "Познімали навіть лампочки"

Артистка досі не наважилася зайти у оселю.
Співачка Наталія Могилевська розповіла, як у її гостьовому будиночку в Бучі жили російські окупанти.
До початку повномасштабної війни виконавиця мала заміський будинок для гостей, втім, під час окупації Київщини його вщент зруйнували російські війська. Як поділилася Могилевська, спочатку окупанти жили в оселі, а потім розграбували та розбомбили її.
"У цьому будиночку спочатку пожили якісь орки. Після того все обікрали, все познімали, навіть лампочки. А після того його ще й розбомбили", - розповіла Могилевська в інтерв'ю Григорію Решетніку.
Співачка також зізналася, що досі не наважилася зайти у будинок після жахливого перебування там окупантів.
"Я не змогла. Емоційно мені було дуже погано. Саме будинок я не дивилася, він зняв мене відео", - сказала Могилевська.
Нагадаємо, що не лише будинок Наталії Могилевської постраждав від рук росіян. Нещодавно Павло Зібров розповів, як орки оселилися в маєтку Ірини Білик.
Читайте також: