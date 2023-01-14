Могилевська розповіла, як окупанти розтрощили її гостьовий будинок у Бучі: "Познімали навіть лампочки"

Співачка Наталія Могилевська розповіла, як у її гостьовому будиночку в Бучі жили російські окупанти.

До початку повномасштабної війни виконавиця мала заміський будинок для гостей, втім, під час окупації Київщини його вщент зруйнували російські війська. Як поділилася Могилевська, спочатку окупанти жили в оселі, а потім розграбували та розбомбили її.

"У цьому будиночку спочатку пожили якісь орки. Після того все обікрали, все познімали, навіть лампочки. А після того його ще й розбомбили", - розповіла Могилевська в інтерв'ю Григорію Решетніку.

Співачка також зізналася, що досі не наважилася зайти у будинок після жахливого перебування там окупантів.

"Я не змогла. Емоційно мені було дуже погано. Саме будинок я не дивилася, він зняв мене відео", - сказала Могилевська.

Нагадаємо, що не лише будинок Наталії Могилевської постраждав від рук росіян. Нещодавно Павло Зібров розповів, як орки оселилися в маєтку Ірини Білик.

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