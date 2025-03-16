Могилевська у рушнику на голе тіло показала своє місце сили: "Одне з найсильніших на планеті"

Українська співачка Наталія Могилевська показала своє місце сили в Україні.

Так, під час гастролей артистка відвідала Запоріжжя. Виконавиця зізналася, що саме на острові Хортиця вона наповнюється новою енергією, зокрема після купання в Дніпрі. Щоправда, через злочинне руйнування окупантами Каховської ГЕС територія дещо змінилася. Своєю чергою Могилевська показала зміни берега річки й зізналася, що цей її візит також не обійшовся без звуків вибухів.

Могилевська поплавала на острові Хортиця й показала його теперішній вигляд

Тим не менш, співачка вийшла на зв'язок до фанів у фотоблогу у рушнику та повідомила, що це не заважає їй дотримуватися традиції у місці сили – купатися у Дніпрі та медитувати.

"Я вже на Хортиці. Це найулюбленіше моє місце. Одне з найкращих і найсильніших на планеті. Неймовірно його люблю. За традицією буду плавати, хоча й Дніпра майже не залишилося, адже через Каховку пішла вода. Священна Хортиця. І звісно, що купаюсь і роблю медитацію під звуки бомбардування", - розповіла зірка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська осоромилася просто під час виступу. Артистка впала на очах у публіки, але вдало викрутилася із ситуації й покепкувала над своєю вагою.

Читайте також: