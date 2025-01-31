Могилевська висловила бажання мати сина та розкрила метод, яким виховує доньок

Українська співачка Наталія Могилевська відверто висловилася про материнство.

У своєму фотоблогу зірка повідомила, що у майбутньому дуже хоче стати багатодітною мамою. Зокрема, мріє про третього синочка.

Наталія Могилевська про дітей / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

А поки Наталія разом з чоловіком Валентином виховує двох донечок – Софію та старшу Мішель. Співачка зізналася, що робить це за допомогою багатьох методів, але особливо виокремила принцип "зеленої ручки". Вона пояснила, що не наголошує дівчатам на помилках, а натомість підкреслює їхні щоденні навіть мінімальні досягнення.

"Цей метод вигадала мати одного хлопчика. Вона взяла зелену ручку і замість помилок почала виділяти зеленою пастою те, що було правильним. Тобто вона обрала фокусуватися на тому, що виходить добре, замість того, щоб вказувати на помилки. В результаті цього експерименту у хлопчика сильно зросла успішність у школі, він став більш мотивованим до навчання, адже повірив у власні сили. І не обов'язково у школі, але і вдома звертати увагу саме на те, що виходить чудово: як швидко ти все прибрав, ти придумав відмінну гру, ти найкраще за всіх жартував і так далі..." – розповіла знаменитість.

Наталія Могилевська про дітей / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показувала перші успіхи 4-річної донечки. Соня навчилася користуватися літерами та складати слова.

Могилевська похизувалася результатами навчання 4-річної доньки

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