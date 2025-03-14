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Могилевська впала просто під час виступу на сцені та покепкувала зі своєї ваги

Могилевська впала просто під час виступу на сцені та покепкувала зі своєї ваги

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка майстерно викрутилася з ситуації.

Українська співачка Наталія Могилевська, яка приголомшила схудненням на 15 кг, оконфузилася на сцені.

Виконавиця втрапила у неприємний інцидент у Полтаві, куди приїхала зі своїм виступом. Так, під час виконання пісні "Я танцювала" зірка не втримала балансу на підборах і впала. На щастя, позаду у цей момент її спіймав один з танцівників.

На відео помітно, що після інциденту Наталія майстерно продовжила співати з усмішкою. До того ж у своєму TikTok-акаунті артистка не втратила нагоди пожартувати над собою. Зокрема, згадала своє схуднення й припустила, що впала саме через це.

Наталія Могилевська оконфузилася на сцені перед шанувальниками

Наталія Могилевська оконфузилася на сцені перед шанувальниками

"Друзі, бачите, так схудла, що вже падаю", - жартома підписала відео Могилевська.

Своєю чергою, у коментарях прихильники підкреслили професіоналізм співачки, яка після падіння вдала ніби нічого й не сталося:

  • Артист може вийти з будь-яких ситуацій... Браво! Впали, встали, усміхнулися й уперед
  • Наталю, ви завжди маєте гарний вигляд
  • Це було неймовірно круто. Це було в Полтаві. Любов до слухачів неймовірна. Наталю, ви неймовірні. Дякую за емоції це було неперевершено

Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров розповів про конфуз на сцені, за який йому найбільше у житті соромно.

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