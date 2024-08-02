Могилевська вперше показала обличчя 4-річної доньки та зробила сюрприз чоловіку: "Вдячна Богу"

Українська співачка Наталія Могилевська потішила родинним контентом.

Так, доньки артистки після тривалих підготувань до її дня народження вручили разом з татом Валентином величезний букет квітів й показали, як казково задекорували терасу будинку. Відповідним відео іменинниця поділилася в Instagram. Окрім того, у ролику разом з доньками щаслива мама стрибає на ліжку й задмухує свічки на торті. Водночас на кадрах видніється обличчя маленької Софійки.

Наталія Могилевська з доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Втім, як виявилося Наталя у свій день народження не лише отримувала подарунки, але й робила їх. Зокрема, присвятила своєму чоловіку Валентину пісню, де оспівує свої почуття та як щодня її окриляють почуття кохання й свята. У новій композиції також лунають голоси її дітей, які промовляють, як сильно люблять маму.

Наталія Могилевська показала чуттєвий сюрприз для чоловіка

"Валік, ми тобі з дівчатами підготувати сюрприз. Хочемо подякувати за твою турботу, добре серце й за найпрекрасніше рішення в житті – стати мамою. У мене день народження кожен день тому, що поруч ти… Я вдячна Богу за тебе, мій коханий, за наших дітей і за те, що ми щасливі", - зворушливо звернулася до коханого зірка.

Нагадаємо, нещодавно співачку Наталію Могилевську також привітали її зіркові колеги.

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