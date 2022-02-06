Могилевська вперше прокоментувала скандальну заяву ексЗіанджі про те, що вона її ображала

Зірка говорить, що співачка-трансгендер завжди була емоційною людиною.

Українська співачка Наталія Могилевська вперше прокоментувала скандальну заяву співачки-трансгендера Zi Faamelu, раніше відома як Зіанджа, що вона нібито її ображала.

Виконавиця розповіла "Світському життю", що артисти, які не стали популярними, обов’язково шукають в ній якісь недоліки.

"Ті з моїх артистів, які стають успішними – Монатік, Макс Барських, Дантес, Регіна Тодоренко – вони пишуть слова вдячності. Ті, хто не став зіркою, або щось склалось не так, як вони мріяли, - вони обов’язково ненавидять Монатіка, Макса Барських і мене. І в них якісь свої фантазії з приводу того, як воно буває. Для того, щоб мати картину повноцінну, треба, напевно, звертатися до всіх дітей, з ким я була. Бо в мене було дуже багато дітей. У мене зараз школа, і якщо запитати батьків дітей, які навчалися у мене в школі, то теж можна знайти незадоволених", - поділилася Могилевська.

ЕксБорис Апрєль, тепер Zi Faamelu (ліворуч) і Наталія Могилевська / УНІАН

За словами співачки, Zi Faamelu завжди була емоційною людиною.

"Боря – він завжди був емоційною людиною. Щось, можливо, вигадав, щось йому здалося. Можливо, це величезна образа, що склалось не так, як хотілось. Спочатку як у чоловіка, потім як у жінки", - поділилася своїми думками Могилевська.

Також виконавиця розповіла, що не спілкувалася з Zi Faamelu після її скандальних заяв. Вона не бачить сенсу цього робити. Могилевська переконана, що співачка достатньо доросла, аби самій визначити, що варто говорити, а що ні.

Zi Faamelu / instagram.com/zifaamelu

"Мені здається, що він зараз перебуває у схвильованому стані та не буде спокійним, щоб можна було домовитися ", - поділилась Могилевська.

Нагадаємо, у січні Zi Faamelu розповіла, що свого часу кліпмейкер Алан Бадоєв, співак Макс Барських, та продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський зіпсували її кар'єру. За її словами, вони вважали тоді ще Борю Апреля загрозою та конкурентом, тому "робили все, щоб позбутися її". Вона додала, що продюсерка Наталія Могилевська підтримала це рішення.

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