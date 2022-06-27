Могилевська вперше розповіла про нового коханого: "Старший за мене і дуже красивий"

Українська співачка Наталія Могилевська привідкрила завісу особистого життя.

Артистка, яка нещодавно зізналася, що не самотня, вперше поділилася подробицями про свого коханого чоловіка.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" вона розповіла, що закохалася в нього під час війни.

"Він мене боронить. Ми бували в таких місцях, які настільки часто бомблять, що люди перейшли жити під землю. І ми під землею їм даємо концерти. Там дуже небезпечно виступати. Він каже мені: "Ти моя героїня", – поділилася зірка.

Зокрема, артистка пригадала, як зайшла до свого будинку в Бучі ще до того, як його розмінували. За словами виконавиці, її коханий був у захопленні таким вчинком. Зі свого боку, Могилевська каже, що з ним їй нічого не страшно.

Наталія Могилевська / Фото: скриншот з відео

"Я вірю, що він фартовий. Він старший за мене і дуже красивий. У нього є зброя і він мене захищає", – поділилася співачка.

При цьому Наталія зазначила, що коханий не військовий. А познайомилася пара у перші дні війни. Разом вони вивезли з небезпечних місць величезну кількість дітей, людей, та сестру знаменитості, яка перебувала на 8-му місяці вагітності.

Могилевська додала, що її обранець непублічний. Він тривалий час жив у США.

Нагадаємо, Наталія Могилевська поділилася, що її будинок у Бучі зруйнували окупанти. Втім, спершу росіяни його обікрали.

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