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Могилевська вперше вивела 4-річну доньку на сцену та познайомила із зірками

Могилевська вперше вивела 4-річну доньку на сцену та познайомила із зірками

Могилевська вперше вивела 4-річну доньку на сцену та познайомила із зірками

Наталія Могилевська з донькою / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Це відбулося за лаштунками новорічного шоу.

Українська співачка Наталія Могилевська привела молодшу донечку Соню на знімання.

У своєму фотоблогу артистка пригадала знімання "Новорічного Вечірнього кварталу". Це було особливим днем для Наталії, бо разом з нею на майданчик вперше приїхала 4-річна донька. І хоч дівчинка так і не вийшла на публіку під час знімань шоу, але під час репетиції мами на сцені все ж побувала.

До того ж Могилевська показала маленькій доньці, як все влаштовано за кулісами. Зокрема, провела екскурсію знімальним майданчиком і гримерками. А згодом Соня вже й сама досліджувала майданчик та спостерігала за налаштуванням спецефектів. Ба більше, виконавиця навіть познайомила Соню з артистами під час репетиції. І просто на сцені, коли ще не було глядачів, дівчинка поспілкувалася з Юрієм Ткачем й Іриною Гатун. Щоправда, поки що все ж дещо соромилася нових людей.

Могилевська з донькою показалася за лаштунками новорічного шоу

Могилевська з донькою показалася за лаштунками новорічного шоу

"Вперше побувала у мами на роботі… Новорічний вогник", - написала Могилевська.

Тим не менш, у коментарях запевнили, що Соня в майбутньому може скласти конкуренцію мамі та побажали дівчинці щастя.

  • Соня Могилевська – майбутня зірка. Знайомтесь
  • Так обіймає ніжно маму. Це взаємна любов! Щастя вам
  • Боже, яка малеча класна! Така вже доросла. Мамина маленька квіточка! 
  • Наталю, вам дуже личить материнство

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова також показала, як проводить час з молодшою донькою Алісою. Крім того, артистка захопила виглядом свого розкішного заміського маєтку.

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