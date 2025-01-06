Могилевська вперше вивела 4-річну доньку на сцену та познайомила із зірками

Українська співачка Наталія Могилевська привела молодшу донечку Соню на знімання.

У своєму фотоблогу артистка пригадала знімання "Новорічного Вечірнього кварталу". Це було особливим днем для Наталії, бо разом з нею на майданчик вперше приїхала 4-річна донька. І хоч дівчинка так і не вийшла на публіку під час знімань шоу, але під час репетиції мами на сцені все ж побувала.

До того ж Могилевська показала маленькій доньці, як все влаштовано за кулісами. Зокрема, провела екскурсію знімальним майданчиком і гримерками. А згодом Соня вже й сама досліджувала майданчик та спостерігала за налаштуванням спецефектів. Ба більше, виконавиця навіть познайомила Соню з артистами під час репетиції. І просто на сцені, коли ще не було глядачів, дівчинка поспілкувалася з Юрієм Ткачем й Іриною Гатун. Щоправда, поки що все ж дещо соромилася нових людей.

Могилевська з донькою показалася за лаштунками новорічного шоу

"Вперше побувала у мами на роботі… Новорічний вогник", - написала Могилевська.

Тим не менш, у коментарях запевнили, що Соня в майбутньому може скласти конкуренцію мамі та побажали дівчинці щастя.

Соня Могилевська – майбутня зірка. Знайомтесь

Так обіймає ніжно маму. Це взаємна любов! Щастя вам

Боже, яка малеча класна! Така вже доросла. Мамина маленька квіточка!

Наталю, вам дуже личить материнство

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова також показала, як проводить час з молодшою донькою Алісою. Крім того, артистка захопила виглядом свого розкішного заміського маєтку.

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