Могилевська з лазні повідомила, що їй все таки вдалося схуднути і не програти челендж

Могилевська з лазні повідомила, що їй все таки вдалося схуднути і не програти челендж

Зірці не довелося прощатися з волоссям.

Відома українська співачка Наталія Могилевська, яка у квітні заявила, що зголить волосся якщо не схудне, все таки довела, що змогла позбавитися ненависних кілограмів.

26 червня завершився челендж #26червнязубдаю, який організувала фітнес-тренерка Аніта Луценко. Зірка, яка спочатку важила 76,5 кіло, мала показати схуднення на 4 кілограми. Однак, ще вранці виконавиця показала результат 72,9 кг, що на 300 грамів більше потрібної ваги. Невдовзі у стрічці фотоблогу зірка запостила відео, на якому ведучі Леся Нікітюк та Сергій Притула стрижуть її волосся.

Однак все ж таки Наталці до кінця 26 червня вдалося досягти поставленої мети, про що вона повідомила, опублікувавши відповідне фото у своїй Instagram-Stories. На знімку видно вагу у 72,6 кг.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

А допомогла зірці скинути зайві 300 грам - лазня, куди вона поспішила потрапити, зауваживши, що найнадійніший спосіб зменшити вагу.

"Я втекла від Притули і Нікітюк, сиджу в лазні. До кінця дня залишився годину. Я їх знищу, ці 300 грам! Ще трохи! Ну...Ви зі мною?", - зазначила під родиком співачка.

Шанувальники підтримали Наталку, відзначивши її силу волі.

Вогонь-жінка!

Ми в вас віримо!

У вас все вийде!

Нагадаємо, наприкінці травня Наталія Могилевська розсекретила, що погладшала на 10 кіло. Артистка посперечалася із тренеркою Анітою Луценко, що схудне до кінця червня на 4 кілограми. А у день народження, 2 серпня, співачка має вбратися у свою ефектну концертну сукню, яка наразі замала.

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