Могилевська заговорила про бажання поповнення у родині та хто їй допомагає у вихованні дітей

Українська співачка Наталія Могилевська відповіла, чи планує ще дітей.

У своєму фотоблогу артистка відверто дала відповідь на найцікавіші запитання. Зокрема, зізналася, що у майбутньому хоче ще дітей. Щоправда, у подробиці вдаватися не стала.

Наталія Могилевська про дітей / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Також зірка поділилася, як під час напруженого гастрольного графіку їй вдається виховувати двох доньок. За словами Могилевської, у цьому їй допомагає чоловік. І поки вона працює саме він допомагає з дітьми вдома.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Тим не менш Наталя каже, що намагається все встигнути за допомогою особливої формули. Зокрема, правильно розставляє пріоритети й не дозволяє собі надмірного стресу: "Розслабляюся й роблю тільки головне, найцінніше".

До слова, фани регулярно роблять компліменти Наталії Могилевській, яка останнім часом віднайшла своє щастя у родині. Щоправда, виконавиця не квапиться показувати своїх найрідніших, а поки лише розповідає про них. Як відомо, співачка живе разом зі своїм коханим на ім'я Валентин. Закохані вже декілька років поспіль виховують двох доньок – 4-річну Софію та старшу 13-річну Мішель.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показала рідкісне фото із Зібровим і Пономарьовим та який вигляд зірки мали в молодості.

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