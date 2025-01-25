Могилевська замилувала новим умінням 4-річної доньки: "Вперше в житті"

Українська співачка Наталія Могилевська повідомила про нові досягнення молодшої донечки.

Зіркова мама у своєму Telegram-каналі опублікувала рідкісне відео з 4-річною Сонею. Могилевська показала, як дівчинка вперше навчилася користуватися літерами й успішно створює перші в житті слова з кубиків, на яких написані букви. Одними з таких слів стали її ім'я та слово "мама". Артистка зафільмувала цей зворушливий момент і просто не могла стримати радощів.

"Привітайте мене, сьогодні моя Соня вперше в житті склала слово "мама" і своє ім'я", - написала Наталія.

Могилевська похизувалася результатами навчання 4-річної доньки

З кадрів помітно, як дівчинка у рожевому костюмі сидить на дивані та старанно займається вивченням літер. І попри незначні помилки, Могилевська підтримує Соню та допомагає їй віднайти правильне розташування кубиків. А наприкінці заняття обмінялася з донечкою цілунками та обіймами.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський показав свого підрослого первістка та як бавиться з ним. Крім того, артист привітав Оскара з особливим святом і зізнався, від чого поява малюка його врятувала.

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