Могилевська замилувала новим умінням 4-річної доньки: "Вперше в житті"

Співачка тішиться результатами навчання Соні.
Українська співачка Наталія Могилевська повідомила про нові досягнення молодшої донечки.
Зіркова мама у своєму Telegram-каналі опублікувала рідкісне відео з 4-річною Сонею. Могилевська показала, як дівчинка вперше навчилася користуватися літерами й успішно створює перші в житті слова з кубиків, на яких написані букви. Одними з таких слів стали її ім'я та слово "мама". Артистка зафільмувала цей зворушливий момент і просто не могла стримати радощів.
"Привітайте мене, сьогодні моя Соня вперше в житті склала слово "мама" і своє ім'я", - написала Наталія.
З кадрів помітно, як дівчинка у рожевому костюмі сидить на дивані та старанно займається вивченням літер. І попри незначні помилки, Могилевська підтримує Соню та допомагає їй віднайти правильне розташування кубиків. А наприкінці заняття обмінялася з донечкою цілунками та обіймами.
Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський показав свого підрослого первістка та як бавиться з ним. Крім того, артист привітав Оскара з особливим святом і зізнався, від чого поява малюка його врятувала.
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