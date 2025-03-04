Могилевська замилувала розвагами з двома доньками вдома: "Сімейний день"

Артистка показала, як проводить вільний час у колі найближчих.

Українська співачка Наталія Могилевська показала своїх двох підрослих дітей і сюрприз для них.

У фотоблогу артистка продовжує ділитися контентом зі свого материнства. І цього разу вона показала, як свій вільний час вона присвячує донечкам. Зіркова мама показалася у дитячій кімнаті і здивувала 13-річну Мішель та 4-річну Софію подарунками. Могилевська запропонувала дівчатам власноруч зробити картину з пластиліну.

Наталія Могилевська з дітьми / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з дітьми / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Традиційний сімейний день із моїми дівчатками. Сьогодні всі разом малюємо повітряним пластиліном", - написала зірка.

Своєю чергою діти Могилевської зраділи такому дозвіллю та віддячили мамі ніжними обіймами. Неймовірно щаслива співачка пообіцяла, що вони проведуть час за рукоділлям разом. Цікаво, що артистка нещодавно розповідала, що мріє про поповнення у родині. Виконавиця з чоловіком хоче мати третього сина.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетнік поділився неочікуваною новиною про старшого сина. 11-річний Іван виїхав за кордон і показав, як там час проводить без батьків.

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