Могилевська замилувала, як донечки готували їй сюрприз на 49-річчя: "Закрили в кімнаті"

Артистка святкує день народження.
Сьогодні, 2 серпня, українська співачка Наталія Могилевська святкує 49-річчя.
Напередодні свята родина зірки ретельно готувалася вітати її. Зокрема, Наталія показала клопоти її доньок. Так, Софія та Мішель попросили маму раніше лягти спати й не виходити з кімнати. Проте цікавість артистки зробила своє. Тож, вона не втрималася та підгледіла, як терасу їхнього будинку старша донька прикрашала сріблястими кульками різних форм.
"Закрили мене у кімнаті, сказали до ранку не виходити. Так цікаво, що вони там роблять… Я так рано не лягала спати навіть у дитинстві", - написала Наталія.
Втім, що ж такого задумали її доньки та чоловік, співачка поки не показувала. Натомість її зіркові колеги вже почали вітати з днем народження.
- "Обожнюю! З днем народження. Будьте щасливою завжди!" – KOLA
- "Моя дорога та рідна! Невгамовного натхнення тобі на багато-багато років!" – Віталій Козловський
- "Наталі, з днем народження" – TAYANNA
- "Мої вітання" – Геннадій Вітер
- "Пишаюся тобою і бажаю завжди залишатися такою сильною, жіночною і щоб твої дівчатка завжди тішили тебе і зростали здоровими у мирній Україні" – Анна Саліванчук
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська вперше показала свого чоловіка та розчулила, як її з доньками на вокзалі зустрічав.
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