Могилевська замилувала, як донечки готували їй сюрприз на 49-річчя: "Закрили в кімнаті"

Сьогодні, 2 серпня, українська співачка Наталія Могилевська святкує 49-річчя.

Напередодні свята родина зірки ретельно готувалася вітати її. Зокрема, Наталія показала клопоти її доньок. Так, Софія та Мішель попросили маму раніше лягти спати й не виходити з кімнати. Проте цікавість артистки зробила своє. Тож, вона не втрималася та підгледіла, як терасу їхнього будинку старша донька прикрашала сріблястими кульками різних форм.

"Закрили мене у кімнаті, сказали до ранку не виходити. Так цікаво, що вони там роблять… Я так рано не лягала спати навіть у дитинстві", - написала Наталія.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Втім, що ж такого задумали її доньки та чоловік, співачка поки не показувала. Натомість її зіркові колеги вже почали вітати з днем народження.

"Обожнюю! З днем народження. Будьте щасливою завжди!" – KOLA

"Моя дорога та рідна! Невгамовного натхнення тобі на багато-багато років!" – Віталій Козловський

"Наталі, з днем народження" – TAYANNA

"Мої вітання" – Геннадій Вітер

"Пишаюся тобою і бажаю завжди залишатися такою сильною, жіночною і щоб твої дівчатка завжди тішили тебе і зростали здоровими у мирній Україні" – Анна Саліванчук

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська вперше показала свого чоловіка та розчулила, як її з доньками на вокзалі зустрічав.

Наталія Могилевська зворушила зустріччю з чоловіком на вокзалі

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