Могилевська замилувала, як з 4-річною донькою ялинку в будинку ставила

Українська співачка Наталія Могилевська показала, як з молодшою донькою до новорічних свят готується.

У фотоблогу артистка поділилася кадрами з великою ялинкою, яку придбала перед зимовими святами. Подивитися на новорічну красуню одразу прибігла донька зірки – 4-річна Софія.

Так, молодша донечка взяла до рук ножиці й почала розрізати сітку, в яку було загорнуто ялинку. Допомогти впоратися із завданням дівчинці допомогла мама, взявши її на руки. Разом вони швидко досягли бажаного й показали фанам цьогорічне пишне різдвяне деревце у їхньому просторому будинку.

Наталія Могилевська з донькою Софією / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з донькою Софією / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з донькою Софією / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Могилевська зазначила, що таким чином захотіла подарувати дітям свято й радісні емоції. І додала, що саме це наповнює її радістю та надихає.

"Ми, дорослі, маємо дарувати дітям свято. Їхні щасливі очі й віра в дива – це те, що надихає і надає нам сили. Дитинство має бути сповнене радості, тепла і чарівних моментів, які вони запам’ятають на все життя", — підкреслила Наталя.

Наталія Могилевська з донькою Софією / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показала, який подарунок її 4-річна донька знайшла під подушкою у День святого Миколая.

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