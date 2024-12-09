Могилевська замилувала, як з 4-річною донькою ялинку в будинку ставила

Наталія показала щирі емоції маленької Софії.
Українська співачка Наталія Могилевська показала, як з молодшою донькою до новорічних свят готується.
У фотоблогу артистка поділилася кадрами з великою ялинкою, яку придбала перед зимовими святами. Подивитися на новорічну красуню одразу прибігла донька зірки – 4-річна Софія.
Так, молодша донечка взяла до рук ножиці й почала розрізати сітку, в яку було загорнуто ялинку. Допомогти впоратися із завданням дівчинці допомогла мама, взявши її на руки. Разом вони швидко досягли бажаного й показали фанам цьогорічне пишне різдвяне деревце у їхньому просторому будинку.
Могилевська зазначила, що таким чином захотіла подарувати дітям свято й радісні емоції. І додала, що саме це наповнює її радістю та надихає.
"Ми, дорослі, маємо дарувати дітям свято. Їхні щасливі очі й віра в дива – це те, що надихає і надає нам сили. Дитинство має бути сповнене радості, тепла і чарівних моментів, які вони запам’ятають на все життя", — підкреслила Наталя.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показала, який подарунок її 4-річна донька знайшла під подушкою у День святого Миколая.
Читайте також:
- Микита Добринін возз'єднався з ексдружиною Дашею Квітковою і виконав заради неї важливий вчинок
- alyona alyona висловилась про спілкування з Jerry Heil після "Євробачення": "Ми абсолютно різні"
- Відома акторка шокувала, як проходила кастинг до "ВІА Гри": "Запитали, чи не хочу піти до сауни"