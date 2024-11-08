Могилевська замилувала, як з молодшою донечкою насолоджується плаванням в басейні на даху

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про дозвілля з донечками у Буковелі.

Виконавиця у своєму фотоблогу продовжує ділитися кадрами із затишного родинного відпочинку в Україні. Цього разу Наталія похизувалася, як з молодшою донечкою Софією поплавала у басейні з підігрівом просто неба. Оскільки зона відпочинку розташовувалася на даху, то зіркова мама з дитиною мала змогу насолодитися мальовничими краєвидами Буковелю.

Наталія Могилевська з молодшою донькою / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Крім того, зірка розповіла про новий виклик її материнства. Зокрема, як вона зіткнулася із залежністю дітей від ґаджетів. Однак вона все ж знайшла вихід і запропонувала дівчаткам різноманітні ігри, зокрема, малювання. Тож, окрім активностей, всі разом вони творчо проводять час у горах.

Наталія Могилевська з доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Діти та ґаджети: виклик, з яким стикаються сучасні батьки. Я знайшла рішення – водяні маркери. Це ідеальний спосіб провести час із дітьми. Творчо, креативно, весело", - поділилася Могилевська.

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала захопила фото з трьома підрослими синами в імпровізованій домашній фотосесії.

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