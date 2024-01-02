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Могилевська зі сльозами на очах розповіла, як зважилася на всиновлення дітей і про їхнє виховання

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Могилевська зі сльозами на очах розповіла, як зважилася на всиновлення дітей і про їхнє виховання

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка поділилася, як зараз адаптується до материнства.

Українська співачка Наталія Могилевська після новини про всиновлення дітей розповіла про свій новий статус матері та поділилася хвилюваннями.

Знаменитість емоційно відповіла, як вона з чоловіком зважилася на такий сміливий і відповідальний крок. Могилевська зазначила, що вона довго зважувала всі за та проти всиновлення. Але зрештою, попри всі страхи, перемогла щира любов.

"Тільки любов. Я їх полюбила і мені дуже хотілося їм допомогти. Так, це дуже важко. Я дуже багато думала перед тим, як взяти цю відповідальність. Тому що я не є мама. Сьогодні так, але ж тоді я не розуміла. І мені треба було вчитися. Я читаю купу книжок, як виховувати дітей. Тому що, коли дитина з'являється від малечі, то ти поступово вчишся, а коли одразу майже підліток... Сьогодні їм три з половиною і 12 років", - зі сльозами поділилася новоспечена матуся в інтерв'ю Олені Фроляк.

Наталія Могилевська / ©
Наталія Могилевська

З появою двох доньок життя співачки повністю змінилося. Наразі Могилевська має особливий графік і нові звички. Тепер артистка прокидається дуже рано, щоб читати книжки з виховання дітей. За її словами, вона дуже переймається цим, адже ніколи раніше не була мамою. Тим паче, підлітків. Тому Наталя не боїться звертатися з різними запитаннями до фахівців.

"Я божевільна мама. Зазвичай прокидаюся о 5. Раніше я робила медитації. А зараз я читаю книжки про виховання дітей, підкреслюю все олівцем. У складних ситуаціях спілкуюся з професіоналами що робити. Всі знання вони насправді дуже прості", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська розсекретила імена своїх дітей і відповіла, чи вдалося дівчатам адаптувалися до нової родини.

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Дата публікації
Перегляди
1215
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