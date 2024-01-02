Могилевська зі сльозами на очах розповіла, як зважилася на всиновлення дітей і про їхнє виховання

Українська співачка Наталія Могилевська після новини про всиновлення дітей розповіла про свій новий статус матері та поділилася хвилюваннями.

Знаменитість емоційно відповіла, як вона з чоловіком зважилася на такий сміливий і відповідальний крок. Могилевська зазначила, що вона довго зважувала всі за та проти всиновлення. Але зрештою, попри всі страхи, перемогла щира любов.

"Тільки любов. Я їх полюбила і мені дуже хотілося їм допомогти. Так, це дуже важко. Я дуже багато думала перед тим, як взяти цю відповідальність. Тому що я не є мама. Сьогодні так, але ж тоді я не розуміла. І мені треба було вчитися. Я читаю купу книжок, як виховувати дітей. Тому що, коли дитина з'являється від малечі, то ти поступово вчишся, а коли одразу майже підліток... Сьогодні їм три з половиною і 12 років", - зі сльозами поділилася новоспечена матуся в інтерв'ю Олені Фроляк.

Наталія Могилевська

З появою двох доньок життя співачки повністю змінилося. Наразі Могилевська має особливий графік і нові звички. Тепер артистка прокидається дуже рано, щоб читати книжки з виховання дітей. За її словами, вона дуже переймається цим, адже ніколи раніше не була мамою. Тим паче, підлітків. Тому Наталя не боїться звертатися з різними запитаннями до фахівців.

"Я божевільна мама. Зазвичай прокидаюся о 5. Раніше я робила медитації. А зараз я читаю книжки про виховання дітей, підкреслюю все олівцем. У складних ситуаціях спілкуюся з професіоналами що робити. Всі знання вони насправді дуже прості", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська розсекретила імена своїх дітей і відповіла, чи вдалося дівчатам адаптувалися до нової родини.

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