Могилевська зі сльозами на очах виконала прохання Ніни Матвієнко: "На останній зустрічі сказала"

Українська співачка Наталія Могилевська зі сльозами на очах виконала останнє прохання народної артистки України Ніни Матвієнко.

У своєму Instagram Могилевська поділилася, що Ніна Митрофанівна на їхній останній зустрічі дала їй щемливого вірша. Легендарна артистка порадила співачці зачитувати ці рядки на моновиставі "Я вдома".

"Попрощалися з Ніною Митрофанівною. Це велика втрата для української культури та музики. На нашій останній зустрічі я попросила вірш. Ніна Митрофанівна подарувала мені його і сказала: "Наталочко, цей вірш дуже гарно буде у твоїй виставі "Я вдома", - пригадала Могилевська.

Ніна Матвієнко та Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Виконавиця на своїй моновиставі вшанувала пам'ять покійної артистка. Могилевська зі сльозами на очах прочитала вірш та зазначила, що відтепер кожного разу зачитуватиме щемливі рядки.

"Від сьогодні я обов'язково буду читати цей вірш. Я вам дуже дякую! Велика пошана вам та світла пам'ять, дорога моя, Ніно Митрофанівно!" – зазначила Могилевська.

Наталія Могилевська зі сльозами на очах вшанувала пам'ять Ніни Матвієнко

Нагадаємо, легендарна Ніна Матвієнко пішла з життя 8 жовтня. Прощання з артисткою відбулося 11 жовтня в Національній Філармонії України. Приміщення прикрасили білими квітами, всюди стояли портрети співачки.

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