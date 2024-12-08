Могилевська зворушила, як її 4-річна донька знайшла подарунок під подушкою: "Миколайчик забігав"

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася, якими сюрпризами святий Миколай потішив її молодшу доньку Софію.

Так, виконавиця у своєму Telegram-каналі пригадала, яким цьогоріч було свято у її родині. Зокрема, показалася у дитячій спальні, де була маленька Софія. Донька виконавиці не могла дочекатися подарунку, тому одразу заглянула під подушку. Цьогоріч вона отримала інтерактивну іграшку у формі маленького тигреня.

Наталія Могилевська з донькою Софією / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Могилевська, взявши доньку на руки, почала бавитися з дівчинкою її новою іграшкою. Як виявилося, тигреня вміє ставити запитання та за допомогою людських відповідей вгадувати загадану тварину. Також можна помітити, як 4-річна Софія у руках тримала ще один подарунок – новий набір бантиків для волосся.

Наталія Могилевська з донькою Софією / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з донькою Софією / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Після усіх сюрпризів зіркова мама міцно обійнялася з донечкою. Водночас старшу доньку Мішель і її подарунки Наталія не стала показувати. Проте зазначила, що до них усіх "забігав святий Миколайчик".

Наталія Могилевська з донькою Софією / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська показувала, як з Софією вдома спортом займається та тримає себе у формі. Крім того, артистка засвітила інтер'єр своєї вітальні.

Наталія Могилевська замилувала відео, як вдома тренується з 4-річною донькою

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